Karşıyaka çok terleyecek
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi Afyonkarahisar'da kampa giren Karşıyaka, 11 günde 8 hazırlık maçı oynayacak.
Antrenmanların İzmir etabında 4 maça çıkan Kaf-Kaf, kamptaki ilk özel sınavında yarın saat 18.30'da Muğlaspor'la karşılaşacak. Yeşil-kırmızılılar 9 Ağustos'ta aynı gün içinde iki farklı kadroyla 2 maça çıkıp saat 11.00'de Kağıthanespor, 18.30'da ise Kocaelispor'la rakip olacak. İzmir temsilcisi, 11 Ağustos'ta Fatsa Belediyespor, 13 Ağustos'ta Salihlispor, 15 Ağustos'ta Elaziz Belediyespor, 17 Ağustos'ta Edirnespor ve 18 Ağustos'ta ise Manisaspor'la oynayıp kamp dönemindeki hazırlık maçlarını tamamlayacak.
- 6.8.2018 13:12
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Beşiktaş Beiranvand transferinde sona yaklaştı!
Toplam 4
Yorum
1 numara iyi adam ucuza gelir
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 6
Yorum
yorum bjk ye senden daha çok hizmet vermiş eski futbolcular var herkesi yardımcılık görevine getiremezler hem şenol hoca da karar veriyor
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Cyle Larin rekor kırar
Toplam 3
Yorum
serdr amatör takıma 3 gol attı diye larinden lewandoski yarattınız 1 haftada avrupa liğine ve Türkiye liğine az kaldı göreceğiz larini
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