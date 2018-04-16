TFF 3. Lig'de görünüm
TFF 3. Lig'de 31. hafta maçları tamamlandı.
Ligin 31. haftası, 3. Grup'ta oynanan Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor maçıyla sona erdi. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Ligde 1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, 3. Grup'ta da UTAŞ Uşakspor liderliğini sürdürdü.
TFF 3. Lig gruplarında puan durumu şöyle:
1. GRUP
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|31
|22
|6
|3
|58
|21
|37
|72
|2.
|KEMERSPOR 2003
|31
|15
|11
|5
|61
|40
|21
|56
|3.
|BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE
|31
|15
|10
|6
|44
|29
|15
|55
|4.
|BAYRAMPAŞA
|31
|14
|9
|8
|38
|31
|7
|51
|5.
|DÜZCESPOR
|31
|13
|11
|7
|39
|33
|6
|50
|6.
|OFSPOR
|31
|14
|6
|11
|34
|25
|9
|48
|7.
|HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|31
|12
|11
|8
|43
|29
|14
|47
|8.
|ERBAASPOR
|31
|12
|9
|10
|44
|36
|8
|45
|9.
|BATMAN PETROLSPOR
|31
|11
|11
|9
|39
|32
|7
|44
|10.
|YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
|31
|10
|8
|13
|39
|42
|-3
|38
|11.
|ÇATALCASPOR
|31
|9
|9
|13
|26
|34
|-8
|36
|12.
|KOZAN BELEDİYESPOR
|31
|10
|5
|16
|39
|48
|-9
|35
|13.
|YOMRASPOR
|31
|9
|8
|14
|22
|40
|-18
|35
|14.
|ERZİN BELEDİYESPOR
|31
|9
|6
|16
|31
|47
|-16
|33
|15.
|12 BİNGÖLSPOR
|31
|6
|12
|13
|27
|41
|-14
|30
|16.
|BERGAMA BELEDİYESPOR
|31
|7
|8
|16
|32
|52
|-20
|29
|17.
|ORHANGAZİ BELEDİYESPOR
|31
|5
|12
|14
|26
|47
|-21
|27
|18.
|ÇANAKKALE DARDANELSPOR
|31
|5
|10
|16
|34
|49
|-15
|25
2. GRUP
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|31
|19
|8
|4
|57
|16
|41
|65
|2.
|ANKARA DEMİRSPOR
|31
|19
|5
|7
|55
|29
|26
|62
|3.
|DİYARBEKİRSPOR
|31
|17
|7
|7
|54
|35
|19
|58
|4.
|ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR
|31
|16
|9
|6
|46
|23
|23
|57
|5.
|TİRE 1922
|31
|13
|13
|5
|42
|25
|17
|52
|6.
|YENİ ORDUSPOR
|31
|14
|10
|7
|40
|26
|14
|52
|7.
|PAZARSPOR
|31
|14
|10
|7
|43
|33
|10
|52
|8.
|ANADOLU BAĞCILARSPOR
|31
|13
|7
|11
|41
|39
|2
|46
|9.
|VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|31
|12
|7
|12
|47
|43
|4
|43
|10.
|GÖLCÜKSPOR
|31
|11
|8
|12
|48
|44
|4
|41
|11.
|TURGUTLUSPOR
|31
|12
|5
|14
|40
|41
|-1
|41
|12.
|EROKSPOR
|31
|11
|7
|13
|33
|30
|3
|40
|13.
|1461 TRABZON
|31
|11
|5
|15
|49
|48
|1
|38
|14.
|MUĞLASPOR
|31
|10
|8
|13
|33
|32
|1
|38
|15.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|31
|7
|13
|11
|32
|38
|-6
|34
|16.
|KIRIKHANSPOR
|31
|7
|6
|18
|25
|42
|-17
|27
|17.
|YEŞİL BURSA
|31
|4
|7
|20
|20
|49
|-29
|19
|18.
|KAYSERİ ERCİYESSPOR
|31
|0
|3
|28
|17
|129
|-112
|-6
Not: Kayseri Erciyesspor'un 9 puanı silindi.
3. GRUP
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|---------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|UTAŞ UŞAKSPOR
|31
|17
|10
|4
|53
|26
|27
|61
|2.
|TARSUS İDMANYURDU
|31
|17
|9
|5
|57
|29
|28
|60
|3.
|SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|31
|14
|10
|7
|45
|30
|15
|52
|4.
|KIZILCABÖLÜKSPOR
|31
|13
|12
|6
|50
|38
|12
|51
|5.
|ELAZİZ BELEDİYESPOR
|31
|13
|9
|9
|36
|36
|0
|48
|6.
|ÇORUM BELEDİYESPOR
|31
|9
|16
|6
|46
|36
|10
|43
|7.
|CİZRESPOR
|31
|12
|7
|12
|35
|38
|-3
|43
|8.
|BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|31
|13
|4
|14
|31
|36
|-5
|43
|9.
|BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR
|31
|10
|11
|10
|39
|41
|-2
|41
|10.
|ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|31
|9
|12
|10
|38
|31
|7
|39
|11.
|KARACABEY BİRLİKSPOR
|31
|10
|9
|12
|26
|28
|-2
|39
|12.
|PAYASSPOR
|31
|9
|11
|11
|33
|39
|-6
|38
|13.
|KOCAELİSPOR
|31
|8
|13
|10
|32
|38
|-6
|37
|14.
|ANKARA ADLİYESPOR
|31
|7
|13
|11
|30
|38
|-8
|34
|15.
|OSMANİYESPOR
|31
|6
|14
|11
|30
|41
|-11
|32
|16.
|ARSİNSPOR
|31
|7
|8
|16
|22
|38
|-16
|29
|17.
|AYDINSPOR 1923
|31
|6
|10
|15
|24
|46
|-22
|28
|18.
|TEKİRDAĞSPOR
|31
|7
|6
|18
|36
|54
|-18
|27
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:42
-
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 10
Yorum
kartal lütfen şenol hoca maça yedek kadroyla çık, gene ligte eksik kalmayalım.
-
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 10
Yorum
kartal lütfen şenol hoca maça yedek kadroyla çık, gene ligte eksik kalmayalım.
-
Domagoj Vida: Hiçbir yere gitmiyorum
Toplam 2
Yorum
Arif Sevgili VİDA sen bu takımın EFSANESİ olacaksın.Şu an biraz sabır göster.Senin içinde BJK içinde GÜNEŞLİ GÜNLER çok yakın...
TFF 3. Lig'de görünüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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