Aydınspor 1923 umutlandı – Fotomaç – 02 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    umutlandı

    Aydınspor 1923 umutlandı

    3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Karacabey Birlikspor'u 1-0 yenerek 8 maç sonra galibiyetle tanışan düşme potasındaki gülmeyi hatırladı.

    Düşme hattının bir sıra üzerinde yer alan Osmaniyespor'un berabere kalmasıyla rakibiyle puan farkını 3'e indiren siyah-beyazlılar, kalan 5 haftaya umutlu girdi. Galibiyet sonrası takım taraftarlarla bütünleşirken, geçen hafta istifanın eşiğinde dönen Teknik Direktör Mustafa Ceviz, lige tutunacaklarını söyledi. Amatör kümenin eşğinden kurtulmaya çalışan , Büyükçekmece Tepecikspor (D), Adliyespor, Sultanbeyli Belediyespor (D), Utaş Uşakspor ve Tekirdağspor maçlarıyla sezonu tamamlayacak.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aydınspor 1923 umutlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN