Aydınspor 1923 umutlandı
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Karacabey Birlikspor'u 1-0 yenerek 8 maç sonra galibiyetle tanışan düşme potasındaki Aydınspor 1923 gülmeyi hatırladı.
Düşme hattının bir sıra üzerinde yer alan Osmaniyespor'un berabere kalmasıyla rakibiyle puan farkını 3'e indiren siyah-beyazlılar, kalan 5 haftaya umutlu girdi. Galibiyet sonrası takım taraftarlarla bütünleşirken, geçen hafta istifanın eşiğinde dönen Teknik Direktör Mustafa Ceviz, lige tutunacaklarını söyledi. Amatör kümenin eşğinden kurtulmaya çalışan Aydınspor 1923, Büyükçekmece Tepecikspor (D), Ankara Adliyespor, Sultanbeyli Belediyespor (D), Utaş Uşakspor ve Tekirdağspor maçlarıyla sezonu tamamlayacak.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:38
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F.Bahçe'den tarihi karar!
Toplam 6
Yorum
alik aykut hoca daha deneme yanılma yapıyor.lig bitiyori sistem yok.atak yok hücum pres yok. nasıl puan alınacak.birde oyuncu seçmesi yokmu fos
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"Taşlardan kale yapardık"
Toplam 1
Yorum
ruhi Beşiktaş alanya ile evinde oynuyor.bana deseler bjk santraforunun 1 şutu var oda üstten aut hayatta inanmazdım .ama negredoysa doğrudur
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İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
Toplam 1
Yorum
fb litaraftar işte hoca dedın boyle olacak su kıa yerıne ıyı bır pota altına bırını alırsak kesın sampıonuz haydı fb cem bastır
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