Diyarbekirspor’da Tire hazırlıkları
TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor’da Tire 1922 Spor maçı hazırlıkları aralıksız olarak devam ediyor.
Kendi sahasında teknik direktörü Faruk Türk gözetiminde Tire 1922 Spor maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil kırmızılı ekip, İzmir temsilcisi evine eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Bu maçın hazırlıklarını ara vermeden sürdüren Diyarbekirspor'da morallerin yüksek olması teknik heyet sevindirirken, yönetimin Tire 1922 Spor maçına özel bir prim vermeyi planladığı kaydedildi.
Öte yandan Tire 1922 Spor maçı hazırlıklarını sürdüren Diyarbekirspor'da teknik direktör Faruk Türk, yapılan idmanlarda futbolcularını hata sonunda yapılacak maçta dikkatli olmaları konusunda uyardığı öğrenildi.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:13
-
Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'
Toplam 1
Yorum
ERHARD enes 17 sayı ersan 4 sayı. enes 14 rib ersan 8 rib.
-
Transferde Yıldırım şov! İmzalar atılmaya başladı
Toplam 15
Yorum
bit git artık şu takımın başından temmuzda transferler bitecek dediyse eylül sonuna kaldı demektir.lig başladıktan sonra eylülde 30yaş üstü transferler. her sene aynı durum
-
F.Bahçe'den şampiyonluk atağı!
Toplam 35
Yorum
GERÇEKLER ACIDIR ADAMLAR 1888LERDEN OLAN ŞAMPİYONLUKLARI HESABA KATIYOR BİZ 1959. 1923-1959 ARASI LİGLER TATİLE Mİ GİRDİ O ZAMAN 1959 ÖNCESİ MİLLİ MAÇLAR DAH
Diyarbekirspor’da Tire hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.