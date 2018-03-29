Diyarbekirspor’da Tire hazırlıkları – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Diyarbekirspor’da hazırlıkları

    Diyarbekirspor’da Tire hazırlıkları

    3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor’da 1922 Spor maçı hazırlıkları aralıksız olarak devam ediyor.

    Lig lideri 'ne deplasmanda 4-0 yenildiği maçın ardından, belirlediği hedeflerinden uzaklaşan ve teknik direktör değişimine giden Diyarbekirspor, Erokspor ve Gölcükspor'u mağlup ederek, umutlarını yeşertti. Hafta sonunda ligin iddialı takımlarında yer alan ve play off hedefi kovalayan 1922 Spor'u konuk edecek olan Diyarbekirspor, bu karşılaşmaya büyük önem veriyor. Ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı rakibine 4-0'lık farklı sonuçla mağlup olan Diyarbekirspor, ikinci randevuyu kazanıp, sezon başından beri belirlediği hedeflerine bira adım daha yaklaşmanın planlarını yapıyor.

    Kendi sahasında teknik direktörü Faruk Türk gözetiminde Tire 1922 Spor maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil kırmızılı ekip, İzmir temsilcisi evine eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Bu maçın hazırlıklarını ara vermeden sürdüren Diyarbekirspor'da morallerin yüksek olması teknik heyet sevindirirken, yönetimin Tire 1922 Spor maçına özel bir prim vermeyi planladığı kaydedildi.

    Öte yandan Tire 1922 Spor maçı hazırlıklarını sürdüren Diyarbekirspor'da teknik direktör Faruk Türk, yapılan idmanlarda futbolcularını hata sonunda yapılacak maçta dikkatli olmaları konusunda uyardığı öğrenildi.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:13
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