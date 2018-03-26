Manisa'da şampiyonluk için son 90 dakika
TFF 3. Lig 1. Grup'ta rekorlar kırarak şampiyonluğa koşan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un önünde tarihinde ilk kez 2. Lig hedefine ulaşmak için artık yalnızca 90 dakika kaldı
Grupta deplasmana en yakın takipçisi olarak gelen Bayburt Grup Özel İdare'yi de Umut'un tek golüyle mağlup eden Manisa temsilcisi, zirvedeki farkı 16 puana çıkardı. Manisa BŞB, haftaya da kazanırsa bitime 5 maç kala 2. Lig'e çıkışını matematiksel olarak ilan edecek.
Yeşil-beyazlı ekip berabere kalırsa rakiplerinin de takılması, yenilirse ise rakiplerinin yenilmesi şampiyonluğu erken garantilemeye yetecek. "Manisalılara verdiğimiz sözü tutuyoruz" diyen Başkan Mevlüt Aktan, "Hafta sonu deplasmanda Bergama Belediyespor engelini de aşarsak 8 Nisan'daki Kozan Belediyespor maçında kupamızı taraftarlarımız ile birlikte kaldırabiliriz. Şampiyonluk artık çok yakın" şeklinde konuştu.
REKORLARLA ZİRVEDE
TARİHİNDE ilk kez 2. Lig'e çıkmanın eşiğinde olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, liglerde rekorları da altüst etti. Manisa ekibi, 7 profesyonel ligdeki 127 takım arasından en çok puan toplayan, takipçileriyle farkı en çok açan, en az yenilen ve 2. Lig Kırmızı Grup lideri Menemen Belediyespor'la birlikte en çok kazanan ekip konumunda. Son 3 sezondur 3. Lig'de yer alan Manisa BŞB, bu sezon 28 haftada 20 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken hanesine 65 puan yazdırdı.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:16
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Mustafa ve Kamil sevinci
Toplam 1
Yorum
TOR_61 Kamil Ahmet sol bek oynamalı
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Robben'den Fener'e yeşil ışık!
Toplam 12
Yorum
Yorumcu İkinci Van Persie Vakası olur. Fenerbahçe bu yaşlı futbolcu sevdasından vazgeçmeli. Transfer politikası forma ssatışından maç kazanmaya oda
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Terim 9.5 numara arıyor
Toplam 6
Yorum
besiktas'in icinden sayin terim bir muller daha bulursan bize de gonder :))))
Manisa'da şampiyonluk için son 90 dakika haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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