Manisa'da şampiyonluk için son 90 dakika – Fotomaç – 26 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Manisa'da şampiyonluk için son 90 dakika

    Manisa'da şampiyonluk için son 90 dakika

    TFF 3. Lig 1. Grup'ta rekorlar kırarak şampiyonluğa koşan 'un önünde tarihinde ilk kez 2. Lig hedefine ulaşmak için artık yalnızca 90 dakika kaldı

    Grupta deplasmana en yakın takipçisi olarak gelen Bayburt Grup Özel İdare'yi de Umut'un tek golüyle mağlup eden Manisa temsilcisi, zirvedeki farkı 16 puana çıkardı. Manisa BŞB, haftaya da kazanırsa bitime 5 maç kala 2. Lig'e çıkışını matematiksel olarak ilan edecek.

    Yeşil-beyazlı ekip berabere kalırsa rakiplerinin de takılması, yenilirse ise rakiplerinin yenilmesi şampiyonluğu erken garantilemeye yetecek. "Manisalılara verdiğimiz sözü tutuyoruz" diyen Başkan Mevlüt Aktan, "Hafta sonu deplasmanda Bergama Belediyespor engelini de aşarsak 8 Nisan'daki Kozan Belediyespor maçında kupamızı taraftarlarımız ile birlikte kaldırabiliriz. Şampiyonluk artık çok yakın" şeklinde konuştu.

    REKORLARLA ZİRVEDE
    TARİHİNDE ilk kez 2. Lig'e çıkmanın eşiğinde olan , liglerde rekorları da altüst etti. Manisa ekibi, 7 profesyonel ligdeki 127 takım arasından en çok puan toplayan, takipçileriyle farkı en çok açan, en az yenilen ve 2. Lig lideri 'la birlikte en çok kazanan ekip konumunda. Son 3 sezondur 3. Lig'de yer alan Manisa BŞB, bu sezon 28 haftada 20 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken hanesine 65 puan yazdırdı.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manisa'da şampiyonluk için son 90 dakika haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN