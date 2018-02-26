"Kötü bir oyun sergiledik"
KARACABEY Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş, Ankara Adliyespor karşısında kötü oynadıklarını belirterek, "Kendi oyunumuzu ortaya koysaydık kazanırdık. Biz oynayamayınca denge onların lehine gelişti" dedi.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor'un teknik direktörü Ali Nail Durmuş, kendi evinde 1-0 yenildikleri Ankara Adliyespor maçını değerlendirdi. Ankara Adliyespor karşılaşmasında kötü oynadıklarını belirten Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş, "Son 4 deplasmanında kaybetmemiş ve aldığı 23 puanın 15'ini deplasmanda alan bir takımla karşılaştık. Direnç gösteremedik. Oyunun başından beri genel anlamda kötü oynadık. Oyunun ikinci yarısında 20 dakikalık bir bölümü iyi oynadık. O bölümde beraberliği yakalasak belki oyunu çevirebilirdik. Ama olmadı. Kötü bir oyun sergiledik. 6 maçtır iyi oynayan bir takımdık. Adliyespor maçında oynayamadık. Bunun karşılığında da mağlup olduk.Kendi oyunumuzu sergileyemedik. Kendi oyunumuzu ortaya koysaydık kazanırdık. Biz oynayamayınca denge onların lehine gelişti" ifadelerini kullandı.
Önlerinde 10 hafta bulunduğunu ve play-off umutlarının devam ettiğini söyleyen teknik direktör Ali Nail Durmuş, "Play-off'un içinde bulunan son takımla aramızda 7 puan fark var. Şuan play-off'tan uzaklaştığımız söylenemez. Bu hafta bizden 7 puan önde olan Sultanbeyli Belediyespor'ladeplasmanda karşılaşacağız. Yenmemiz gerekiyor. Yenemezsek büyük bir ihtimalle play-off yarışının dışında kalırız. Sultanbeyli Belediyespor maçını kazanmaya gidiyoruz" diye konuştu.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:28
-
Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 20
Yorum
Gurbetci Terbiyesiz,yillardir bu ülkede top oynuyorsun,o maci coluk cocuk izliyor ; yaziklar olsunnn
-
Güneş istedi, Q7 parladı!
Toplam 6
Yorum
UZMAN DR GEREKİRSE 7 KİŞİDE KALIRSIN GADDARCA FAUL YAPARSAN KARŞINDAKİ İNSAN.YA AYAGI KIRILSA AŞİL TENDONU KOPSA NE OLACAK Q7 EFENDİ BEŞİKTAŞ
-
Fenerbahçe ara vermedi
Toplam 3
Yorum
özcan Zaten maçta yorulmadılar kendi yarı sahamızı geçemedik neden ara versinler ki
"Kötü bir oyun sergiledik" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.