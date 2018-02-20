Orhangazi Belediyespor'dan hakem tepkisi
Orhangazi Belediyespor'da Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü, Bayrampaşaspor yenilgisi ile ilgili hakeme tepki göstererek, "Verilmeyen net penaltımız var. Hemen arkasından açık ofsayt olan bir pozisyonda kalemizde golü gördük” dedi.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Orhangazi Belediyespor'da teknik direktör Cevdet Uzunköprü, Bayrampaşaspor maçının hakemine tepki gösterdi. İnegöl'de oynanan ve rakiplerine 3-1 mağlup oldukları mücadeleyi değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Maça kontrollü başladık, 0-0 giderken rakibe karşı dengeyi de kurup pozisyonlar da bulduk. Bu sırada verilmeyen net penaltımız var. Hemen arkasından açık ofsayt olan bir pozisyonda kalemizde golü gördük" dedi.
"BU TAKIM DÜŞMEYECEK"
İkinci yarı istedikleri oyun bir türlü sahaya yansıtmadıklarını belirten Cevdet Uzunköprü "Kalemizdeki 2'nci golden sonra biz de golü bulduk. Tam rakibe baskı uygulayacağımız anda şanssız bir gol gördük kalemizde. İç sahada 6 maçımız var. Bu maçlarda alacağımız galibiyetlerle bu ligde kalacağız. Bu takım düşmeyecek. Şehrin bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Bu haftadan itibaren seferberlik ilan edilip herkes ayağa kalkmalı ve takımın arkasında durmalı. Eğer birlik beraberliği sağlarsak ligde kalacağımızdan herkes emin olabilir" ifadelerini kullandı.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:26
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Muslera yolcu
Toplam 5
Yorum
Berk Bu meslera eski muslera değil artık sürekli her maçta gol yiyen biri oldu artık fabri bile musleradan daha iyi bence muslera bir an önce git
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Fernando Reges'in dönüş tarihi belli oldu!
Toplam 7
Yorum
Terim yaşlanmış En iyi 11 bizde idi derbi alamadı diye Tudor u yolladık. Aykut Ekicisiz, Jansensiz 17 maç rvp ve fernandao suz bazen saldadosuz! Peki biz!
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Önce kafada yenecek
Toplam 10
Yorum
cem hoca harbi çok kurnazsın hep sağa sola çamur at sonra mağdurum garibim halleri eskidi bu numaraların
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