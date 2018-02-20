Orhangazi Belediyespor'dan hakem tepkisi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Orhangazi Belediyespor'da teknik direktör Cevdet Uzunköprü, Bayrampaşaspor maçının hakemine tepki gösterdi. İnegöl'de oynanan ve rakiplerine 3-1 mağlup oldukları mücadeleyi değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Maça kontrollü başladık, 0-0 giderken rakibe karşı dengeyi de kurup pozisyonlar da bulduk. Bu sırada verilmeyen net penaltımız var. Hemen arkasından açık ofsayt olan bir pozisyonda kalemizde golü gördük" dedi.



"BU TAKIM DÜŞMEYECEK"

İkinci yarı istedikleri oyun bir türlü sahaya yansıtmadıklarını belirten Cevdet Uzunköprü "Kalemizdeki 2'nci golden sonra biz de golü bulduk. Tam rakibe baskı uygulayacağımız anda şanssız bir gol gördük kalemizde. İç sahada 6 maçımız var. Bu maçlarda alacağımız galibiyetlerle bu ligde kalacağız. Bu takım düşmeyecek. Şehrin bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Bu haftadan itibaren seferberlik ilan edilip herkes ayağa kalkmalı ve takımın arkasında durmalı. Eğer birlik beraberliği sağlarsak ligde kalacağımızdan herkes emin olabilir" ifadelerini kullandı.