Payasspor 6 futbolcu transfer etti
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Payasspor, 6 futbolcuyu renklerine bağladı.
Payasspor Başkanı Osman Tufan, yeni transferlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Anagold 24 Erzincanspor'dan orta saha oyuncusu Fatih Mustafa Baydemir'i, Erbaaspor'dan orta saha oyuncusu Çetin Turan'ı, Zonguldak Kömür Spor'dan sol kanat oyuncusu İlyas Sarı'yı, Ofspor'dan stoper Onur Çakır'ı, Bucaspor'dan santrafor Hasan Kaşıkara'yı ve Hatayspor'dan orta saha oyuncusu Ömer Kızıldağ'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladıklarını bildirdi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Balotelli kapışması
Toplam 6
Yorum
babuli getir şu oyuncuyu başkan forma satışları patlasın !!
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Çalışıp takıma döneceğim
Toplam 7
Yorum
naci bu adam şişirme topçu.bursadada iyi değildi.çocuk yaşta şımardı.abdülkadire bak şımarıyomu.olağanüstü paslar atıyo.yok olmazsa tabi.
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Rakip Luftetari
Toplam 2
Yorum
aaaaa iyi bir takımla hazırlık maçı yapın
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