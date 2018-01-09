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    09 Ocak 2018, Salı
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    6 futbolcu transfer etti

    Payasspor 6 futbolcu transfer etti

    3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden , 6 futbolcuyu renklerine bağladı.

    Başkanı Osman Tufan, yeni transferlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Anagold 24 Erzincanspor'dan orta saha oyuncusu Fatih Mustafa Baydemir'i, Erbaaspor'dan orta saha oyuncusu Çetin Turan'ı, Kömür Spor'dan sol kanat oyuncusu İlyas Sarı'yı, Ofspor'dan stoper Onur Çakır'ı, 'dan santrafor Hasan Kaşıkara'yı ve Hatayspor'dan orta saha oyuncusu Ömer Kızıldağ'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladıklarını bildirdi.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:16
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