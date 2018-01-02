 “2. yarı iyi bir Elaziz Belediyespor izlettireceğiz" – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    “2. yarı iyi bir izlettireceğiz"

    “2. yarı iyi bir Elaziz Belediyespor izlettireceğiz"

    ’da, çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek ligini ikinci yarısında iyi bir Elaziz Belediyespor izlettireceklerine inandığını söyledi.

    3. Lig'de ara dönem hazırlıklarını 'da sürdüren 'da, bilgi verdi.

    Kampın son derece verimli geçtiğine vurgu yapan Tutaş, "Güzel bir ortamda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İki hazırlık maçı yaptık ve 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldık. Maçlarda tüm futbolcularımızı görme fırsatı buluyoruz. Lig başlayana kadar ideal kadromuzu oturtma çabası içinde olacağız. Hazırlık maçlarında aldığımız sonuçlar kimseyi yanıltmasın, bizim için önemli olan futbolcularımızın sergiledikleri performans. Hazırlık maçları ölçü değil. İki hazırlık maçı daha oynayıp kampımızı tamamlamayı hedefliyoruz"dedi.

    çalışmalarına da değinen Tutaş, "Şuana kadar 3 transfer gerçekleştirdik. Ligin ikinci yarısında 'dan genç oyuncular Eren Çinkılınç ve Kadir Taşoğlu bizimle olacak. Onların takıma adaptasyonu için çabalıyoruz. Oğuzhan Baykal'ın maç eksikliği var onu gidermeye çalışıyoruz. Eski takımında yaşadığı sorunlardan dolayı bir süre forma giyemedi ama en kısa sürede takıma adapte olacağı düşüncesindeyiz. Lig uzun ve zorlu bir maraton. 2. yarı ilk yarıya nazaran daha zor geçecek. Üst sıraları zorlayan takımlar kadrolarına ciddi takviyeler yapacak. Bizde bu uzun maratonda eksik bölgelerimize alternatif futbolcu takviyeleri yapmayı hedefliyoruz. Arayışlarımız devam ediyor. Yönetimimiz sağ olsun sürekli yanımızda, desteklerini esirgemiyorlar. Ligin ikinci yarısında iyi bir Elaziz Belediyespor izlettireceğimiz inancındayım"diye konuştu.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:15
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