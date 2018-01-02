“2. yarı iyi bir Elaziz Belediyespor izlettireceğiz"
Elaziz Belediyespor’da, Teknik Direktör Alaattin Tutaş transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek ligini ikinci yarısında iyi bir Elaziz Belediyespor izlettireceklerine inandığını söyledi.
TFF 3. Lig'de ara dönem hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Elaziz Belediyespor'da, Teknik Direktör Alaattin Tutaş bilgi verdi.
Kampın son derece verimli geçtiğine vurgu yapan Tutaş, "Güzel bir ortamda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İki hazırlık maçı yaptık ve 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldık. Maçlarda tüm futbolcularımızı görme fırsatı buluyoruz. Lig başlayana kadar ideal kadromuzu oturtma çabası içinde olacağız. Hazırlık maçlarında aldığımız sonuçlar kimseyi yanıltmasın, bizim için önemli olan futbolcularımızın sergiledikleri performans. Hazırlık maçları ölçü değil. İki hazırlık maçı daha oynayıp kampımızı tamamlamayı hedefliyoruz"dedi.
Transfer çalışmalarına da değinen Tutaş, "Şuana kadar 3 transfer gerçekleştirdik. Ligin ikinci yarısında Elazığspor'dan genç oyuncular Eren Çinkılınç ve Kadir Taşoğlu bizimle olacak. Onların takıma adaptasyonu için çabalıyoruz. Oğuzhan Baykal'ın maç eksikliği var onu gidermeye çalışıyoruz. Eski takımında yaşadığı sorunlardan dolayı bir süre forma giyemedi ama en kısa sürede takıma adapte olacağı düşüncesindeyiz. Lig uzun ve zorlu bir maraton. 2. yarı ilk yarıya nazaran daha zor geçecek. Üst sıraları zorlayan takımlar kadrolarına ciddi takviyeler yapacak. Bizde bu uzun maratonda eksik bölgelerimize alternatif futbolcu takviyeleri yapmayı hedefliyoruz. Arayışlarımız devam ediyor. Yönetimimiz sağ olsun sürekli yanımızda, desteklerini esirgemiyorlar. Ligin ikinci yarısında iyi bir Elaziz Belediyespor izlettireceğimiz inancındayım"diye konuştu.
Kampın son derece verimli geçtiğine vurgu yapan Tutaş, "Güzel bir ortamda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İki hazırlık maçı yaptık ve 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldık. Maçlarda tüm futbolcularımızı görme fırsatı buluyoruz. Lig başlayana kadar ideal kadromuzu oturtma çabası içinde olacağız. Hazırlık maçlarında aldığımız sonuçlar kimseyi yanıltmasın, bizim için önemli olan futbolcularımızın sergiledikleri performans. Hazırlık maçları ölçü değil. İki hazırlık maçı daha oynayıp kampımızı tamamlamayı hedefliyoruz"dedi.
Transfer çalışmalarına da değinen Tutaş, "Şuana kadar 3 transfer gerçekleştirdik. Ligin ikinci yarısında Elazığspor'dan genç oyuncular Eren Çinkılınç ve Kadir Taşoğlu bizimle olacak. Onların takıma adaptasyonu için çabalıyoruz. Oğuzhan Baykal'ın maç eksikliği var onu gidermeye çalışıyoruz. Eski takımında yaşadığı sorunlardan dolayı bir süre forma giyemedi ama en kısa sürede takıma adapte olacağı düşüncesindeyiz. Lig uzun ve zorlu bir maraton. 2. yarı ilk yarıya nazaran daha zor geçecek. Üst sıraları zorlayan takımlar kadrolarına ciddi takviyeler yapacak. Bizde bu uzun maratonda eksik bölgelerimize alternatif futbolcu takviyeleri yapmayı hedefliyoruz. Arayışlarımız devam ediyor. Yönetimimiz sağ olsun sürekli yanımızda, desteklerini esirgemiyorlar. Ligin ikinci yarısında iyi bir Elaziz Belediyespor izlettireceğimiz inancındayım"diye konuştu.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Çin'den dev talip! 18 milyon euro...
Toplam 5
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aslan Fesih bedelini niye bu kadar düşük tutuyorlar anlamıyorum zaten 9milyon ödemişiz. Gelir gideri pozitife çekmek için gönderilebilir.
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‘Koç’un seçim kozu Mesut’la Emre Can’
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x Ölüsü bile yeter
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Negredo başarılı olur mu?
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kartalllll bomboş bir yorum bu..
“2. yarı iyi bir Elaziz Belediyespor izlettireceğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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