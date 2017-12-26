Elaziz Belediyespor’da Antalya kampı başladı
TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Elaziz Belediyespor, Antalya’da kampa girdi.
Elazığ ekibi, 12 gün boyunca hazırlıklarını Antalya'da sürdürüp 3 hazırlık maçı yapacak.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:17
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Orkan Çınar'a 2 talip!
Toplam 2
Yorum
bjk advers KULLANILMAYAN GÜÇ ! BU GÜCÜN BİRAN EVVEL DEVREYE SOKULMASI İÇİN ŞENOL HOCANIN KEYFİNİ BEKLİYORUZ !
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Atiba'ya ülkesinden talip çıktı
Toplam 4
Yorum
ncicek hemen gonderin..o bplgede ck yogunluk var. ve yaslandı artık
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Son yılların en çekişmeli Süper Lig'i
Toplam 1
Yorum
bjk advers Son yılların en çekişmeli LİGİNİ değil en çekilen takımı BEŞİKTAŞ'I İZLİYORUZ !
Elaziz Belediyespor’da Antalya kampı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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