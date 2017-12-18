Diyarbekirspor’da moraller yerinde
TFF 3. Lig 2. Grup’ta yer alan ve ligin ilk yarısını 31 puanla ikinci sırada tamamlayan Diyarbekirspor’da moraller süper.
İlk yarının son maçında deplasmanda Yeşil Bursa'yı Mehmet Özdıraz'ın tek gollüyle mağlup eden Diyarbekirspor, devre arası tatiline moralli çıktı.
Diyarbekirspor kulübünden yapılan açıklamada, ligin ilk yarısını en iyi yerde tamamlayan ve başarılı bir performans sergileyen futbolcular ile teknik heyet tebrik edildi. Açıklamada, "Ligin ilk yarısını 31 puanla ikinci sırada tamamlayan futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyoruz. Bu başarı ve ortaya konulan performans, şampiyonluğa olan inancımızı artırmıştır. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlara da çok teşekkür ediyoruz" denildi.
Diyarbekirspor kulübünden yapılan açıklamada, ligin ilk yarısını en iyi yerde tamamlayan ve başarılı bir performans sergileyen futbolcular ile teknik heyet tebrik edildi. Açıklamada, "Ligin ilk yarısını 31 puanla ikinci sırada tamamlayan futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyoruz. Bu başarı ve ortaya konulan performans, şampiyonluğa olan inancımızı artırmıştır. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlara da çok teşekkür ediyoruz" denildi.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Diyarbekirspor’da moraller yerinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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