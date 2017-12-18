 Diyarbekirspor’da moraller yerinde – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    ’da moraller yerinde

    Diyarbekirspor’da moraller yerinde

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta yer alan ve ligin ilk yarısını 31 puanla ikinci sırada tamamlayan ’da moraller süper.

    İlk yarının son maçında deplasmanda Yeşil Bursa'yı Mehmet Özdıraz'ın tek gollüyle mağlup eden , devre arası tatiline moralli çıktı.

    Diyarbekirspor kulübünden yapılan açıklamada, ligin ilk yarısını en iyi yerde tamamlayan ve başarılı bir performans sergileyen futbolcular ile teknik heyet tebrik edildi. Açıklamada, "Ligin ilk yarısını 31 puanla ikinci sırada tamamlayan futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyoruz. Bu başarı ve ortaya konulan performans, şampiyonluğa olan inancımızı artırmıştır. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlara da çok teşekkür ediyoruz" denildi.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:13
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