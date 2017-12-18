 Aydınspor 1923 devre arasına rahat girdi – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    devre arasına rahat girdi

    Aydınspor 1923 devre arasına rahat girdi

    TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren , evinde Tekirdağspor'u 3-1 yenerek devre arasına rahat girdi.

    Teknik Direktör Akif Başaran yönetiminde 7 maç aradan sonra 3 puanla tanışan , ilk yarıyı 12'nci sırada bitirerek düşme hattından uzaklaştı. Önemli bir galibiyete imza attıklarını belirten Akif Başaran, "Takımın üzerinde kazanamamaktan dolayı büyük baskı vardı. Bu galibiyet hepimizi çok rahatlattı. Şimdi devre arasında ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu takımı layık olduğu yerlere getirmek istiyoruz. Ligin ikinci bölümünde her şey istediğimiz gibi gidecek" dedi.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aydınspor 1923 devre arasına rahat girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN