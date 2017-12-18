Aydınspor 1923 devre arasına rahat girdi
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Aydınspor 1923, evinde Tekirdağspor'u 3-1 yenerek devre arasına rahat girdi.
Teknik Direktör Akif Başaran yönetiminde 7 maç aradan sonra 3 puanla tanışan Aydınspor 1923, ilk yarıyı 12'nci sırada bitirerek düşme hattından uzaklaştı. Önemli bir galibiyete imza attıklarını belirten Akif Başaran, "Takımın üzerinde kazanamamaktan dolayı büyük baskı vardı. Bu galibiyet hepimizi çok rahatlattı. Şimdi devre arasında ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu takımı layık olduğu yerlere getirmek istiyoruz. Ligin ikinci bölümünde her şey istediğimiz gibi gidecek" dedi.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:50
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Aydınspor 1923 devre arasına rahat girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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