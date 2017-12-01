Manisa BBSK moral depoladı
TFF 3. Lig 1. Grup lideri Manisa Büyükşehir Belediyespor, 15. haftada deplasmanda karşılaşacağı Batman Petrol Spor mücadelesi öncesinde kahvaltıda bir araya geldi.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:53
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 4
Yorum
DadaşFb yani Ben arfayla 2 senedir görüşüyorsunuz daha ön anlaşma ön anlaşma sağlayamadınız o zaman kalsın bence
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"Dünya takımı olma yolunda ilerliyoruz"
Toplam 5
Yorum
Sydney Kartallari Baskan Takimi Dunya Emeklilertakimi yaptin
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Rıza Çalımbay'dan örnek hareket
Toplam 4
Yorum
Gslı Rıza hoca güzel insandır..Başarılı olur yada olmaz..O Türk futbolunun rızası..Ve bizim insanımız..Değerli insan yolun açık olsun..
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