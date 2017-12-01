 Manisa BBSK moral depoladı – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Manisa BBSK moral depoladı

    Manisa BBSK moral depoladı

    1. Grup lideri , 15. haftada deplasmanda karşılaşacağı Batman Petrol Spor mücadelesi öncesinde kahvaltıda bir araya geldi.

    futbol takımı, 3 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Batman Petrol Spor mücadelesi öncesinde kahvaltıda bir araya geldi. İş adamı Hasan Eryılmaz tarafından organize edilen kahvaltıya Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Sezon başından bu yana elde ettikleri başarılardan dolayı teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Eryılmaz, Batman Petrol Spor maçı başta olmak üzere, ligin geri kalanında başarılar diledi. Kendilerine yapılan davetten dolayı teşekkürlerini ileten Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, "Şampiyonluk hedefi doğrultusunda rehavete kapılmadan mücadelemizi sürdürüyoruz. Her maç bizim için final niteliğinde. İnşallah yolun sonunda mutlu olacağımız, Manisa'yı da mutlu edeceğimiz sonuçlara imza atacağız" dedi.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manisa BBSK moral depoladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN