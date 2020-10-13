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U19 aday kadrosu açıklandı!

Altı Teknik Direktörü , 'de yapılacak olan hazırlık kampının aday kadrosunu belirledi.

U19 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 15:08 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 16:13
U19 Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

Altı 'nın 'de İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu.

'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi;

İŞTE DAVET EDİLEN OYUNCULAR

Kaleciler: Kerem Vergilier (Ankaraspor), Arda Özçimen (Göztepe), Murat Akşit (Yeni Malatyaspor)

Defans: Rahmi Salih Kaya, Anıl Doyuran (Altınordu), Ertuğrul Kurtuluş, Okan Ağrap (), Gürkan Başkan (), Bozan Uymaz, Metehan Baltacı (), Nurettin Korkmaz (), Taha Cevahir ()

Orta saha: Tayfun Tatlı, Polat Abay (Altınordu), Buluthan Bulut (Alanya Kestelspor), Vefa Temel, Berat Altındiş (Bursaspor), Eyüp Akcan (Fenerbahçe), Atalay Yıldırım (Galatasaray), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Salih Kavrazlı, Hakan Yeşil (Trabzonspor)

Forvet: Gülhan Üreyen (Fenerbahçe), Erencan Yardımcı (Galatasaray)

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