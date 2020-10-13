U19 Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 17-22 Ekim'de İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Ustaömer yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi;

İŞTE DAVET EDİLEN OYUNCULAR

Kaleciler: Kerem Vergilier (Ankaraspor), Arda Özçimen (Göztepe), Murat Akşit (Yeni Malatyaspor)

Defans: Rahmi Salih Kaya, Anıl Doyuran (Altınordu), Ertuğrul Kurtuluş, Okan Ağrap (Bursaspor), Gürkan Başkan (Fenerbahçe), Bozan Uymaz, Metehan Baltacı (Galatasaray), Nurettin Korkmaz (Hes Kablo Kayserispor), Taha Cevahir (Trabzonspor)

Orta saha: Tayfun Tatlı, Polat Abay (Altınordu), Buluthan Bulut (Alanya Kestelspor), Vefa Temel, Berat Altındiş (Bursaspor), Eyüp Akcan (Fenerbahçe), Atalay Yıldırım (Galatasaray), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Salih Kavrazlı, Hakan Yeşil (Trabzonspor)

Forvet: Gülhan Üreyen (Fenerbahçe), Erencan Yardımcı (Galatasaray)