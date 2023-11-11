Haberler Türkiye Basketbol Ligi Türk Telekom Reeder Samunspor karşısında galip geldi

Türk Telekom Reeder Samunspor karşısında galip geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Türk Telekom konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 89-69 yendi.

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 15:39 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 15:43
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Türk Telekom Reeder Samunspor karşısında galip geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Türk Telekom lig sonuncusu Reeder Samsunspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip üstün bir oyunla rakibini 89-69 yenmeyi başardı.

Reeder Samsunspor, Crawford'ın etkili oyunu sayesinde ilk 6 dakikada 19-13 üstünlük sağladı. Fakat Türk Telekom bu noktadan sonra 18-0'lık seri yakaladı.

İlk çeyreği 19-19 eşitlikle kapatan Türk Telekom, 2. periyodun 4. dakikası sonunda 31-19 öne geçti. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve başkent ekibi, soyunma odasına 48-35 önde girdi.

Türk Telekom, üç sayı çizgisinden yüksek isabet oranıyla oynadığı ve ikinci şans sayıları bulduğu 3. çeyrekte farkı 19 sayıya (58-39) kadar çıkarsa da Crawford ve Henry'nin basketleriyle maçta kalan Reeder Samsunspor, son 10 dakikaya 65-51 geride girdi.

Kalan bölümde sıkı savunmasıyla rakibini top kayıplarına zorlayan Türk Telekom, Reeder Samsunspor'un da oyundan düşmesiyle sahadan 89-69 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte ligde yedinci maçında dördüncü kez kazanan Türk Telekom, gelecek hafta TOFAŞ deplasmanında olacak. Ligin son sırasındaki Reeder Samsunspor Darüşşafaka Lassa'yı konuk edecek.

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