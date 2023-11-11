Türk Telekom Reeder Samunspor karşısında galip geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Türk Telekom lig sonuncusu Reeder Samsunspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip üstün bir oyunla rakibini 89-69 yenmeyi başardı.

Reeder Samsunspor, Crawford'ın etkili oyunu sayesinde ilk 6 dakikada 19-13 üstünlük sağladı. Fakat Türk Telekom bu noktadan sonra 18-0'lık seri yakaladı.

İlk çeyreği 19-19 eşitlikle kapatan Türk Telekom, 2. periyodun 4. dakikası sonunda 31-19 öne geçti. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve başkent ekibi, soyunma odasına 48-35 önde girdi.

Türk Telekom, üç sayı çizgisinden yüksek isabet oranıyla oynadığı ve ikinci şans sayıları bulduğu 3. çeyrekte farkı 19 sayıya (58-39) kadar çıkarsa da Crawford ve Henry'nin basketleriyle maçta kalan Reeder Samsunspor, son 10 dakikaya 65-51 geride girdi.

Kalan bölümde sıkı savunmasıyla rakibini top kayıplarına zorlayan Türk Telekom, Reeder Samsunspor'un da oyundan düşmesiyle sahadan 89-69 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte ligde yedinci maçında dördüncü kez kazanan Türk Telekom, gelecek hafta TOFAŞ deplasmanında olacak. Ligin son sırasındaki Reeder Samsunspor Darüşşafaka Lassa'yı konuk edecek.