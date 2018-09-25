Gaziantep Basketbol Kulübü Başkanı Deniz Köken: "Yeni sezonda Gaziantep Basketbol olarak kendimizden söz ettireceğiz ve rakipler için zorlu bir deplasman olacağız"
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HEPSİ
    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    "Rakipler için zorlu bir deplasman olacağız"

    "Rakipler için zorlu bir deplasman olacağız"

    Kulübü Başkanı : "Yeni sezonda Gaziantep Basketbol olarak kendimizden söz ettireceğiz ve rakipler için zorlu bir deplasman olacağız"

    Tahincioğlu Süper Ligi ekiplerinden Basketbol'un kulüp başkanı , yeni sezonda adlarından söz ettireceklerini ve rakipler için zorlu bir deplasman olacaklarını belirtti.

    Köken, hazırlık döneminde 6 maç oynadıklarını hatırlattı.

    Hazırlık maçlarının genel ölçü olmamasına rağmen kendilerini en çok sevindiren unsurun oyuncuların saha içindeki uyumu ve verdikleri mücadele olduğunu anlatan Köken, şöyle konuştu:

    "Gerek yerli gerekse de yabancı oyuncularımız hem takımı hem şehri kısa zaman içerisinde sahiplendi. Bunu çok rahat gözlemleyebiliyoruz. Yeni sezonda Gaziantep Basketbol olarak kendimizden söz ettireceğiz ve rakipler için zorlu bir deplasman olacağız. Özellikle evimizde kolay kolay maç kaybetmek istemiyoruz. Ama burada en büyük görev de taraftarlarımıza düşüyor. Salonumuzu kendi evimizdeki her maçta doldurarak şehrin basketbola olan sevgisini ve ilgisini göstermelerini bekliyoruz. Ayrıca oyuncularımızın da arkalarında taraftar gücünü hissederek kazanma arzusunu daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum. Bu sezon sloganımızda da belirttiğimiz gibi biz taraftarlarımız ile daha güçlüyüz."

    1. 25.9.2018 10:58
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