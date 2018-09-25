"Rakipler için zorlu bir deplasman olacağız"
Gaziantep Basketbol Kulübü Başkanı Deniz Köken: "Yeni sezonda Gaziantep Basketbol olarak kendimizden söz ettireceğiz ve rakipler için zorlu bir deplasman olacağız"
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un kulüp başkanı Deniz Köken, yeni sezonda adlarından söz ettireceklerini ve rakipler için zorlu bir deplasman olacaklarını belirtti.
Köken, hazırlık döneminde 6 maç oynadıklarını hatırlattı.
Hazırlık maçlarının genel ölçü olmamasına rağmen kendilerini en çok sevindiren unsurun oyuncuların saha içindeki uyumu ve verdikleri mücadele olduğunu anlatan Köken, şöyle konuştu:
"Gerek yerli gerekse de yabancı oyuncularımız hem takımı hem şehri kısa zaman içerisinde sahiplendi. Bunu çok rahat gözlemleyebiliyoruz. Yeni sezonda Gaziantep Basketbol olarak kendimizden söz ettireceğiz ve rakipler için zorlu bir deplasman olacağız. Özellikle evimizde kolay kolay maç kaybetmek istemiyoruz. Ama burada en büyük görev de taraftarlarımıza düşüyor. Salonumuzu kendi evimizdeki her maçta doldurarak şehrin basketbola olan sevgisini ve ilgisini göstermelerini bekliyoruz. Ayrıca oyuncularımızın da arkalarında taraftar gücünü hissederek kazanma arzusunu daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum. Bu sezon sloganımızda da belirttiğimiz gibi biz taraftarlarımız ile daha güçlüyüz."
- 25.9.2018 10:58
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
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erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
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Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
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