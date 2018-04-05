Pınar Karşıyaka'dan Avrupa'ya veda
Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Pınar Karşıyaka basketbol takımının FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İspanyol ekibi UCAM Murcia gibi ikinci sınıf bir takıma elendikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.
Büyükkarcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki maçta da yenildikleri rakiplerinin çeyrek finalde saha dışı olaylarla gündeme geldiğine işaret etti. Sonuçta iki maçta da yenilerek UCAM Murcia'ya elendiklerini aktaran Büyükkarcı, "İkinci sınıf bir takıma elendiğimiz için çok üzgünüm. Hem İzmir'de hem İspanya'da saha dışı organizasyonlarla bizi devre dışı bırakan UCAM Murcia'yı kutlamak içimden gelmiyor." dedi.
İzmir'deki maçtan sonra Sadiel Rojas'a herhangi bir ceza verilmediğini hatırlatan Büyükkarcı, şunları kaydetti:
"Şampiyonlar Ligi'nin buna seyirci kalması bu organizasyonu gözden geçirmemize neden olabilir. Lima ve Rojas'la evimizde başlayan fair-play dışı şovlar rövanşta da devam etti. Tüm Avrupa'da mimli olan bu iki oyuncuyla ilgili hala bir ceza çıkmaması düşündürücü. Avrupa'da yer alacağımız kupayla ilgili resmi açıklamayı çok kısa süre içinde yapacağız."
TRİFUNOVİC: "ELDE ETTİKLERİ AVANTAJI GAYET İYİ KULLANDILAR"
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Aleksandar Trifunovic de UCAM Murcia'yı tebrik ederek, rakiplerinin hak ettikleri 2 galibiyet alarak Dörtlü Final'e kaldığını söyledi.
Rakip sahada ateşli taraftarlarının önünde iyi bir duruş sergilediklerini vurgulayan Trifunovic, şöyle konuştu:
"Müsabakada 34-35 dakika bence istediğimiz şekilde oynadık. Son 3-4 dakika ne istediğimiz ne de planladığımız gibi oynadık. Onlar da ilk maçta elde ettikleri avantajı gayet iyi kullandılar. Onlara Dörtlü Final'de en iyisini diliyorum."
Avrupa kupalarına veda eden Pınar Karşıyaka, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8 Nisan Pazar günü Yeşilgiresun Belediyespor'u konuk edecek.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:35
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Bu oyun işi değiştirir
Toplam 2
Yorum
wolverine82 sizin hedefiniz olsa olsa 4 cülük olur başka bişey olmaz zaten kaç senedir bi büyüklüğünüz kalmadı averaj takımı sizi
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FIFA önünde şike nöbeti
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR İNŞALLAH 1461 GİBİ SÜRÜNÜN BETER OLUN O KUPAYI AĞZZINIZA ALMAYIN ÇÜNKÜ FENERBAHÇE ONU KANIRTA KANIRTA ALDI BUNUDA BÖYLE BİLİN
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Pastore çıkarması! Pazarlıklar başlıyor...
Toplam 2
Yorum
wolverine82 gelmesini istediğim forvete aboubakar yada moussa dembele yada dany welbeck ,forvet arkası yusuf yazıcı,okay yokuşlu,orta saha pastore
Pınar Karşıyaka'dan Avrupa'ya veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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