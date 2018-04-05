Pınar Karşıyaka'dan Avrupa'ya veda

Büyükkarcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki maçta da yenildikleri rakiplerinin çeyrek finalde saha dışı olaylarla gündeme geldiğine işaret etti. Sonuçta iki maçta da yenilerek UCAM Murcia'ya elendiklerini aktaran Büyükkarcı, "İkinci sınıf bir takıma elendiğimiz için çok üzgünüm. Hem İzmir'de hem İspanya'da saha dışı organizasyonlarla bizi devre dışı bırakan UCAM Murcia'yı kutlamak içimden gelmiyor." dedi.

İzmir'deki maçtan sonra Sadiel Rojas'a herhangi bir ceza verilmediğini hatırlatan Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi'nin buna seyirci kalması bu organizasyonu gözden geçirmemize neden olabilir. Lima ve Rojas'la evimizde başlayan fair-play dışı şovlar rövanşta da devam etti. Tüm Avrupa'da mimli olan bu iki oyuncuyla ilgili hala bir ceza çıkmaması düşündürücü. Avrupa'da yer alacağımız kupayla ilgili resmi açıklamayı çok kısa süre içinde yapacağız."

TRİFUNOVİC: "ELDE ETTİKLERİ AVANTAJI GAYET İYİ KULLANDILAR"

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Aleksandar Trifunovic de UCAM Murcia'yı tebrik ederek, rakiplerinin hak ettikleri 2 galibiyet alarak Dörtlü Final'e kaldığını söyledi.

Rakip sahada ateşli taraftarlarının önünde iyi bir duruş sergilediklerini vurgulayan Trifunovic, şöyle konuştu:

"Müsabakada 34-35 dakika bence istediğimiz şekilde oynadık. Son 3-4 dakika ne istediğimiz ne de planladığımız gibi oynadık. Onlar da ilk maçta elde ettikleri avantajı gayet iyi kullandılar. Onlara Dörtlü Final'de en iyisini diliyorum."

Avrupa kupalarına veda eden Pınar Karşıyaka, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8 Nisan Pazar günü Yeşilgiresun Belediyespor'u konuk edecek.