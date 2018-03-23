Muratbey Uşak zor deplasmanda – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    zor deplasmanda

    Muratbey Uşak zor deplasmanda

    ?TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5 mağlubiyetle düşme korkusunu yakından hissetmeye başlayan son sıradaki , yarın Banvit deplasmanında çıkış arayacak.

    Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 15.15'te start alacak. Kötü gidişin ardından 'le yollarını ayırarak bu sezon üçüncü kez teknik heyette değişikliğe giden kırmızı-siyahlı ekip, başantrenörlük görevine getirilen Bekir'in yardımcısı Mustafa Mavili yönetimindeki ilk sınavına çıkacak. Kurtuluş umutlarını her geçen gün azaltan Uşak, ligde normal sezonun bitimine 9 hafta kala 21 maçta 4 galibiyetle düşme hattında yer alıyor.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:11
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