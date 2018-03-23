Muratbey Uşak zor deplasmanda

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 15.15'te start alacak. Kötü gidişin ardından Aziz Bekir'le yollarını ayırarak bu sezon üçüncü kez teknik heyette değişikliğe giden kırmızı-siyahlı ekip, başantrenörlük görevine getirilen Bekir'in yardımcısı Mustafa Mavili yönetimindeki ilk sınavına çıkacak. Kurtuluş umutlarını her geçen gün azaltan Uşak, ligde normal sezonun bitimine 9 hafta kala 21 maçta 4 galibiyetle düşme hattında yer alıyor.