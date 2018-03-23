Muratbey Uşak zor deplasmanda
?TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5 mağlubiyetle düşme korkusunu yakından hissetmeye başlayan son sıradaki Muratbey Uşak, yarın Banvit deplasmanında çıkış arayacak.
Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 15.15'te start alacak. Kötü gidişin ardından Aziz Bekir'le yollarını ayırarak bu sezon üçüncü kez teknik heyette değişikliğe giden kırmızı-siyahlı ekip, başantrenörlük görevine getirilen Bekir'in yardımcısı Mustafa Mavili yönetimindeki ilk sınavına çıkacak. Kurtuluş umutlarını her geçen gün azaltan Uşak, ligde normal sezonun bitimine 9 hafta kala 21 maçta 4 galibiyetle düşme hattında yer alıyor.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:11
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Rize’de işlem tamam
Toplam 1
Yorum
aydın onun için orhan da çok israr ediyorsun
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"Ben kendimi bile yedek bıraktım"
Toplam 5
Yorum
aydın sezon başında takımın en iyi oyuncusu valbuena ve ozan dı sonra birilerinin laflarına bakarak kendi ipini kendin çektin
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"Ben kendimi bile yedek bıraktım"
Toplam 5
Yorum
aykutça ne yedeği be sen kendini ömür boyu futboldan men et.
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