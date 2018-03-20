Pınar Karşıyaka'ya ceza yağdı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun en kritik haftalarında olan Pınar Karşıyaka'nın başı bu yıl ev sahibi olduğu maçların ardından aldığı cezalardan yandı.
Kırmızı-Beyazlı ekip, Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan bu sezon iç saha maçlarındaki kötü ve çirkin tezahürat ile saha olayları nedeniyle toplam 159 bin 687 TL ceza aldı. Ligde evindeki son Fenerbahçe Doğuş randevusundan sonra kuruldan 73 bin 437 TL ceza alarak maçın hasılatını cezalara kaptıran Karşıyaka, seyircisiz oynamanın da sınırına geldi.
Bu sezon 4 kez küfürlü tezahürat cezası alan yeşil-kırmızılar, aynı eylem bir kez daha tekrar edilirse takip eden ilk iç saha maçına taraftarından yoksun çıkacak. Karşıyaka, bu sezon ilk yarıdaki Galatasaray karşılaşmasını da geçen sezon rakibine karşı iç sahada aldığı ceza nedeniyle seyircisiz oynayıp salondan 91-75 mağlup ayrıldı. Ligde direkt rakipleriyle oynayacağı önündeki 4 maçın 3'üne Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda çıkacak Kaf-Kaf, zorlu periyotta ceza alıp taraftar desteğinden yoksun kalmak istemiyor.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:43
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 13
Yorum
hokka yanlış oyuncu yanlış hocanın ürünü olduğundan ayrıca belitmedim
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Yıldırım: "Alex'i derbiden önce kim getirdiyse..."
Toplam 10
Yorum
Perde Arkası Alex'in gelmesi neden Fenerbahçe'ye dinamit koymak oluyor? Adam FB'nin efsanesi ve taraftar onu çok seviyor.
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 13
Yorum
Perde Arkası Yanlış hoca ve yöneticilerin yanı sıra yanlış transferleri de eklememiz gerekir.
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