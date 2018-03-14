Yeşilgiresun Belediyespor'da hedef galibiyet

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında 18 Mart Pazar günü Anadolu Efes'i konuk edecek Yeşilgiresun Belediyespor'da, kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, ligde kalma adına özellikle iç saha maçlarını mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.

Güneş, yaptığı açıklamada, Anadolu Efes'in, Türkiye ve Avrupa'nın en önemli ekiplerinden biri olduğunu belirtti.

Güçlü rakipleri karşısında ligde kalma mücadelesi adına kazanmaktan başka çarelerinin bulunmadığına işaret eden Güneş, "Ligde kalma adına özellikle iç saha maçlarımızı mutlaka kazanmalıyız. Rakip ayrımı yapma gibi bir lüksümüz de yok. Anadolu Efes Türkiye ve Avrupa'nın önemli ekiplerinden birisi olabilir ancak bizim bu maçı kazanmaya daha fazla ihtiyacımız var. Kesinlikle çekinmiyoruz. Son saniyeye kadar savaşacak ve parkeden galip ayrılan taraf biz olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, saha ve seyirci avantajının kendilerinde olduğunu kaydederek, "Giresun halkını karşılaşmaya bekliyoruz. Taraftarımızın vereceği destekle Anadolu Efes'i Giresun'dan eli boş göndereceğimize inancımız tam. Kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyoruz. O nedenle taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bizi bu önemli maçta Giresunlular yalnız bırakmasın." diye konuştu.