Yeşilgiresun Belediyespor galibiyete kilitlendi – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    galibiyete kilitlendi

    <a href="/index/yesilgiresun-belediyespor?id=7ea11e12-df29-4f92-b480-5f33dfca65a4" class="" rel="tag">Yeşilgiresun Belediyespor</a> galibiyete kilitlendi

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'da kulüp başkanı Kerim Aksu, lige verilen iki haftalık arayı toparlanma ve eksikliklerin giderilmesi adına en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

    Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, son maçlarda aldıkları mağlubiyetlerin olumsuz etkilerinin giderilmesi ve oyuncular arasında bağın gelişmesi adına iki haftalık aranın kendilerine çok iyi geldiğini aktardı.

    Ligin kalan bölümüne daha iyi hazırlanma şansı yakaladıklarını kaydeden Aksu, "Lige iki haftalık kupa ve milli maç arası verildi. Bu ara bize ilaç gibi geldi. En iyi şekilde değerlendirdiğimize inanıyoruz. Eksikliklerimizi giderdik ve kalan haftalara daha umutla bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Kerim Aksu, ligin 19. haftasında 4 Mart Pazar günü sahalarında karşılaşacakları İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları ifade etti:

    "Bu maçı kazanacağımıza yürekten inanıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakasını kazanarak çıkışa geçeceğiz. Bu maçta oyuncularımız kadar salondaki yerlerini alacak taraftarlarımıza da çok büyük görev düşüyor. Verecekleri destekle oyuncularımızın maçı kazanmaları daha kolay olacaktır. Bu nedenle tüm Giresunluları karşılaşmaya davet ediyorum."

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:29
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