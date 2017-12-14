 Kaf-Kaf’a Hırvat forvet – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Kaf-Kaf’a Hırvat forvet

    Kaf-Kaf’a Hırvat forvet

    , Hırvat basketbolcu Banic'le anlaştı.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , Hırvat basketbolcu 'i kadrosuna dahil etti. Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, son iki sezon Unics Kazan forması giyen 33 yaşındaki Marko Banic'le anlaşıldığı belirtildi. Boyu 2,05 metre olan Hırvat basketbolcu, uzun forvet ve pivot olarak görev yapabiliyor.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:23
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