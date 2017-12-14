Kaf-Kaf’a Hırvat forvet
Pınar Karşıyaka, Hırvat basketbolcu Banic'le anlaştı.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:23
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Orman'dan beklenmedik Vida açıklaması
Toplam 3
Yorum
arsen l. FB ve GS liler aşağıda skor vermiş.Bir tanesi de hem suçlu güçlü .En az 7-0 yenilecek takımını eleştirmiyor da bjk ye laf söylüyor.
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‘Malum şahıs’ isyanı
Toplam 23
Yorum
cimbom tudor 900 bin aliyor terim gelirse en az 4 milyon baska bi takim 5 milyon versin hemen satip kacar. paraci malum kisi. terimi istemiyoruz
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İşte Beşiktaş'ın Talisca formülü
Toplam 7
Yorum
bjkli başkan o dört taksiti, bankaya bir mesajla 12'ye çıkarır.
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