G.Saray Odeabank, Muratbey Uşak'ı devirdi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında Muratbey Uşak'ı 87-81 yendi.
Karşılaşmaya Hopson ve Ege Arar'ın pota altında bulduğu sayılarla başlayan Galatasaray Odeabank, 3. dakikayı 12-7 üstün geçti. Hardy ile üst üste sayılar bulan ev sahibi ekip, 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 25-15. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 31-21 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Mutlu Akpınar'la boyalı alanda, Şafak Edge'yle 3 sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulan konuk ekip 13. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 34-28. Solomon, Miller ve Hamilton'un etkili performansıyla oyunu dengeleyen Muratbey Uşak, devreye girilirken farkı 2 sayıya (49-47) düşürmeyi başardı.
İkinci yarıya Solomon ve Ofoegbu'nun kazandırdığı sayılarla iyi başlayan Muratbey Uşak, 23. dakikada 52-51 öne geçti. Summers ve Renfroe'nin basketleriyle yeniden üstünlüğü elen Galatasaray Odeabank, 10-2'lik bir seri yakalayarak 25. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 61-54. Hamilton ve Carmichael ile basketler kazanmaya devam eden konuk ekibe, Ege Arar ve Göksenin Köksal ile karşılık veren Galatasaray Odeabank, final periyoduna 67-64 üstün girdi.
Galatasaray Odeabank, son çeyrekte oyunun kontrolünü elinde tutan taraf oldu. Sarı-kırmızılı takım, Renfroe, Mehmet Yağmur, Göksenin Köksal ve Emir Preldzic'in kaydettiği sayılarla 34. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 80-68. Kalan bölümde rakibinin öne geçmesine izin vermeyen ev sahibi takım, mücadeleden 87-81 galip ayrıldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Halit Can Cihan
Galatasaray Odeabank: Renfroe 19, Hardy 11, Hopson 10, Summers 7, Ege Arar 13, Emir Preldzic 7, Göksenin Köksal 10, Mehmet Yağmur 8, Hendrix, Taylor 2
Muratbey Uşak: Miller 7, Şafak Edge 6, Hamilton 15, Ofoegbu 3, Solomon 10, Murat Kozan 2, Mutlu Akpınar 13, Tayfun Erülkü 4, Calloway 7, Carmichael 14
1. Periyot: 31-21
Devre: 49-47
3. Periyot: 67-64
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:08
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Tudor diken üstünde
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Basın ve idare heyetiyle bu kadar yıpratılan bir TD,, nasıl dogru düşünebilir, faydalı olabilirki ? Yazik ettiler adamada, KarabükSpor'ada.
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 82
Yorum
hakan vardar ovasında halaya durmasaydın sende avrupa da olsaydın da seninle de gurur duysaydık bizden başkası var mı şu an ülkeyi temsil eden
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Süper Lig'e dönüyor!..
Toplam 21
Yorum
Düsseldorf'lu Fb kongre üyesiyse,, "ÇIKARIRIZ" diye mesaj gönderirler, O'da GELMEZ !
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