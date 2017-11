Eskişehir, Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi

Bu sezon ligde yaptığı 6 maçın 5'ini kazanan Eskişehir Basket, 19 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe Doğuş ile karşılaşacak. İki rakip, daha önce ilk kez 2014-2015 sezonunda karşılaştı.

Yaklaşık 3 yıl önce 21 Aralık 2014'te Eskişehir'de konuk ettiği Fenerbahçe'ye 20 sayı farklı 89-69 mağlup olan Eskişehir Basket, İstanbul'daki müsabakayı ise 86-76 kaybetti.

Eskişehir Basket, iki sezon aradan sonra tekrar konuk edeceği sarı-lacivertlileri bu kez mağlup etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.



- Berrocal: "Fenerbahçe Doğuş maçını kazanmak için çaba göstereceğiz"

Geçen sezon Barcelona'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Eskişehir Basket'in başantrenörü Josep Maria Berrocal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceden tanıdığı kulüp menajeri Derya Yannier'in başantrenör arayışı içinde olduklarını söylemesi üzerine siyah-kırmızılı takıma geldiğini dile getirdi.

Eskişehir Basket'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Berrocal, şöyle konuştu:

"Biz çalışarak, gelebildiğimiz en iyi yere ulaşmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sadece 6 maça çıktık. Önümüzde daha 24 maç var. Biz henüz başlangıç yaptık. Çıktığım her maçı kazanmak üzerine bir hedefim var. Bunu küçük ve gençler takımının yanı sıra en üst seviyelerde de yaptım. Kazanmak üzerine kurgulu bir hedefim bulunuyor. Her maçı kazanamasak da her maça galibiyet için çıkıyoruz. Mantalitemiz bu yönde. Tüm rakiplerimize saygımız var. Biz de iyi bir ekibiz. Bu hafta yapacağımız Fenerbahçe Doğuş maçını kazanmak için çaba göstereceğiz."

- "Her maçı ayrı düşünüyorum"

İspanyol başantrenör, işini, hiçbir zaman sonunu düşünerek yapmadığını vurgulayarak, "Gün gün neler yapabileceğimizi, neler kazanabileceğimizi ve her maçı ayrı düşünüyorum. Barcelona'dayken de böyle düşünüyordum. Burada da böyleyim. Sadece zirveyi düşünürseniz her gün çalışmayı unutursunuz. Bunu unutmadan adım adım gitmeliyiz. Tahminlere değil, günlük çalışmalara inanıyorum." diye konuştu.

Eskişehir Basket taraftarının her maç salonu doldurduğuna değinen Berrocal, bu haftaki Fenerbahçe Doğuş maçında da tribünlerin tamamen dolmasını beklediğini anlattı.

- "Ersan İlyasova, NBA için potansiyeli olduğunu göstermişti"

İspanyol çalıştırıcı, Türkiye'ye gelmeden öne sadece bir Türk oyuncuya antrenörlük yaptığını belirterek, "O da Ersan İlyasova'ydı. 2007-2009 yıllarında kendisi Barcelona'da forma giydi. Şimdi, NBA'de oynuyor. Onunla geçen sezon da bir hazırlık maçında karşılaştık. Kendisini gördüm. Beni hatırladı. Barcelona'da forma giydiği sezon da NBA için büyük bir potansiyeli olduğunu göstermişti." ifadelerini kullandı.