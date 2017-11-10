Gaziantep Basketbol taraftar desteği bekliyor

Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 13.00'da başlayacak.

Sezona iyi başlangıç yapmasına rağmen devamını getiremeyen kırmızı-siyahlı ekip, ligde ve Avrupa'daki son 3'er maçında mağlup oldu. Gaziantep ekibi yaşadığı puan kayıplarının ardından ligde 6 puanla son sırada yer alırken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 puanla 6. sırada kendisine yer buldu.

Gaziantep Basketbol, ligin 6. haftasının açılış maçında karşılaşacağı Trabzonspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalardaki puan kayıplarını sona erdirmek istediklerini anlattı.

Takımdaki oyun anlayışlarına uymayan bazı oyuncuların bulunduğunu hatırlatan Dedas, maç hazırlıkları kapsamında bu konuda da bazı hazırlıklar ve çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Trabzonspor maçının kendileri için önemine işaret eden Dedas, şöyle konuştu:

"Çok önemli bir maça çıkacağız. Aynı puanda olmamız sebebiyle puan değeri yüksek olan bir müsabaka. O yüzden ciddi şekilde hazırlanıyoruz. Bugüne kadar zor günlerde bizi hiç yalnız bırakmayan taraftarımızı bu maçta da yanımızda görmek istiyoruz. Taraftar desteğiyle galibiyete bir adım daha yakın olacağımızı düşünüyorum."