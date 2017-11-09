Gaziantep Basketbol'da düşüş sürüyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray Odeabank'a 82-58 mağlup olan Gaziantep Basketbol, daha sonra FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İtalya'nın Capo d'Orlando takımını konuk etti. Bu sezon Avrupa'daki ilk maçında sahadan 82-77 galip ayrılan Gaziantep ekibi, Süper Lig'in 2. haftasında ise Pınar Karşıyaka'ya 74-73 üstünlük kurmayı başardı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci müsabakasında Yunanistan'ın PAOK takımını 85-82 yenen kırmızı-siyahlılar, 3 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra düşüş yaşadı. Gaziantep Basketbol, PAOK maçının ardından ligde Fenerbahçe Doğuş'a 96-71 mağlup oldu. Daha sonra sırasıyla İspanya'nın Iberostar Tenerife takımına 87-74, Eskişehir Basket'e 119-118 yenilen Gaziantep temsilcisi, Litvanya'nın Neptunas takımı karşısında sahadan 41 sayılık farkla 114-73 mağlup ayrıldı.

Ligdeki son maçında Demir İnşaat Büyükçekmece'ye 98-78 yenilen kırmızı-siyahlılar, Avrupa'daki son randevusunda ise Letonya ekibi Ventspils'e 99-74 mağlup oldu.

İki kulvardaki son 6 maçını kaybeden Gaziantep Basketbol, ligde 6 puanla son sırada bulunurken, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 puanla 6. sıraya geriledi.

- Rotasyon sinyali

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaybedilen müsabakalara baktıklarında maça adapte olamamaktan kaynaklı mağlubiyetler yaşadıklarını söyledi.

İyi bir kadro ve takım olmalarına rağmen alınan sonuçların kendilerine yakışmadığını belirten Dedas, "Ne yazık ki oynadığımız basketbol adına pek bir şey diyemiyorum. Çünkü oyun kalitemiz, bize ve kulübümüze yakışmıyor. Sorunları çözüp kendi kimliğimize kavuşmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kentteki büyük desteğin alınan kötü sonuçlarla beraber güvensizliğe doğru gittiğini aktaran Dedas, şunları kaydetti:

"Bize inanıp güvenenleri artık daha fazla üzmemeliyiz. O yüzden yapacağımız ilk maçta bize yakışır işler ortaya koymalıyız. Kulübü maddi olarak sıkıntıya sokmamak adına 3-5 oyuncu gönderelim yerine yenisini getirelim gibi bir düşünceye girmem ancak armayı hak eden, çalışan, mücadele eden insanlara şans tanımaktan ve formayı onlara teslim etmekten de çekinmem."