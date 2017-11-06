Daçka'nın konuğu MoraBanc Andorra

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak. Kupada oynadığı 4 maçı da kazanan Darüşşafaka grupta zirvede yer alıyor. Yeşil-siyahlılar, sırasıyla Levallois Metropolitans, Cedevita, UNICS Kazan ve FIAT Torino'yu mağlup etti. Grupta bir galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan MoraBanc Andorra ise beşinci sırada bulunuyor.