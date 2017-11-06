Daçka'nın konuğu MoraBanc Andorra
Darüşşafaka Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu beşinci maçında yarın Andorra'nın MoraBanc Andorra ekibini konuk edecek.
Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak. Kupada oynadığı 4 maçı da kazanan Darüşşafaka grupta zirvede yer alıyor. Yeşil-siyahlılar, sırasıyla Levallois Metropolitans, Cedevita, UNICS Kazan ve FIAT Torino'yu mağlup etti. Grupta bir galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan MoraBanc Andorra ise beşinci sırada bulunuyor.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:08
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'Terim baskısı'
Toplam 16
Yorum
adalet Beyler Fatih Terimin Galatasaray divan kurulu üyesi olduğunu unuttunuz galiba.
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27 yılın en kötüsü
Toplam 5
Yorum
üzgün fenerli. Bence tepkimizi koymamız lazım büyük fenerbahçe taraftarı.Ben iki senedir maçlara gitmiyorum.Bence sizlerde gitmeyin anlasınlar.
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Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı
Toplam 16
Yorum
yolcu videyo hakem sistemi bu yüzden olmalı faydası bu gibi düdükleri kaldırır ortadan
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