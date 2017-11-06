 Daçka'nın konuğu MoraBanc Andorra – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Daçka'nın konuğu MoraBanc Andorra

    Daçka'nın konuğu MoraBanc Andorra

    Darüşşafaka Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu beşinci maçında yarın Andorra'nın MoraBanc Andorra ekibini konuk edecek.

    Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak. Kupada oynadığı 4 maçı da kazanan Darüşşafaka grupta zirvede yer alıyor. Yeşil-siyahlılar, sırasıyla Levallois Metropolitans, Cedevita, UNICS Kazan ve FIAT Torino'yu mağlup etti. Grupta bir galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan MoraBanc Andorra ise beşinci sırada bulunuyor.

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:08
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