Haberler Transfer Görkem Sağlam Atalanta'nın radarına girdi!

Atalanta'nın radarına girdi!

Atalanta ve Sassuolo'nun, forması giyen gündemine aldığı iddia edildi. 1998 doğumlu olan Sağlam için 1 milyon Euro bonservis bedeli isteniyor.

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 15:18 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 16:38
Görkem Sağlam Atalanta'nın radarına girdi!

ekiplerinden Willem II forması giyen oyuncusu , İtalyan kulüpler Atalanta ve Sassuolo'nun gündemine girdi. Özellikle Bergamo ekibi Atalanta'nın, Sağlam'ın maçlarına gözlemci gönderdiği ve sezon sonuna kadar bu performansı devam ederse resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.

GÖRKEM SAĞLAM KİMDİR?

Genç oyunculara çok önem veren Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin son gözdesi Görkem Sağlam oldu. 1998 doğumlu olan Sağlam, 'da alt yaş kategorilerinde 41 kez forma giyerken, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas tarafından Ümit Milli Takıma da davet edildi. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Sağlam için bir başka İtalyan ekibi Sassuolo da istekli. kulüplerinin gündeminde olan Sağlam için istenilen bonservis bedeli ise 1 milyon euro.


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