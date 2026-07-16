Gianluca Prestianni transferi için girişimlerine devam eden Trabzonspor, Benfica'nın süreci uzatması sebebiyle B planını devreye aldı. Bordo mavililer, Danimarka'nın Midtjylland takımından Dario Osorio için harekete geçti. Portekiz basınından Sapo.pt, "Prestianni transferinde sonuç alamayan Trabzonspor, Danimarka'nın Midtjylland takımının formasını giyen Dario Osorio için rekor bir teklif sunabilir" diye yazdı. 22 yaşındaki sağ kanadın 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Market değeri 15 milyon euro olan Şilili futbolcu, orta sahanın sağında da görev yapıyor. Osorio, klasik çizgi kanadından çok, topu alıp iç koridora kat eden modern bir ters kanat oyuncusu.

REKOR TEKLİF GÜNDEME GELEBİLİR

Karadeniz devinin, Osorio için 14-15 milyon euro'luk bir teklif hazırlayabileceği ifade edildi. Bu rakam, bordo-mavililerin tarihindeki en yüksek bonservis bedellerinden biri olabilir. Oyuncunun kulübüyle yapılacak görüşmelerin kolay geçmeyeceği ancak Trabzonspor'un transferde ciddi olduğu belirtiliyor. Sol ayağını kullanarak şut üretmeyi seven 22 yaşındaki oyuncu, rakip savunmanın dengesini bozabilecek yaratıcılığa sahip.

Osorio; hızlı hücum eden, kanatlarda bire bir oynayabilen ve uzaktan skor üretebilen bir profil. Özellikle kapanan rakiplere bireysel yeteneğiyle kilit açabilecek oyuncular arasında gösteriliyor.