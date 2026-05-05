Varsa yoksa kupa

Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet serisiyle şampiyonluk yarışına giren Trabzonspor, özellikle 28. haftada Galatasaray'ı yenerek müthiş bir hava yakalamıştı. Ancak sonrasında hesaplar tutmadı. Kalan 2 lig maçının 1'ini kazansa dahi Fenerbahçe'nin ikinciliği garanti. Hatta 2 maçta 2 beraberlik de Kanarya'ya yetiyor. Trabzonspor 3. sırayı ise 2 hafta kala garantiledi çünkü Beşiktaş'la puan farkı 7. Teknik direktör Fatih Tekke'nin maç sonunda açıkladığı gibi Trabzonspor'da artık tek hedef; kupa. Türkiye Kupası'nda 13 Mayıs'ta Gençlerbirliği ile Ankara'da yarı final maçı oynayacak Fırtına, rakibini geçerse finalde Beşiktaş-Konyaspor eşleşmesinin kazananıyla kozlarını paylaşacak. Fatih Tekke ve öğrencileri hem sezonu kupayla tamamlamak hem de Avrupa Ligi'ne direkt Play-Off'tan katılmak istiyor.

KUPAYI ALAMAZSA 23 TEMMUZ'DA...

Play-off maçları ağustos ayının sonunda oynanacağı için Fırtına'nın önünde hem transfer hem de sezona iyi hazırlanmak için önemli bir süre olacak. Fakat kupanın kazanılmadığı senaryoda, yönetimin transferde çok hızlı davranması gerek. Trabzonspor lig 3.'sü olduğu için Avrupa Ligi bileti aldığında 2. ön eleme turundan organizasyona katılacak. Bu maçlar 23 Temmuz'da. Yani Dünya Kupası Finali'nden sadece 4 gün sonra. 2. ön eleme, 3. ön eleme ve Play-Off aşamaları olmak üzere toplamda 6 karşılaşmalık bir takvim Fırtına'yı bekleyecek. Bu durumda sezon hazırlıklarının Haziran'ın 20'si gibi başlaması gerekiyor. Hem yönetim hem de Fatih Tekke, Türkiye Kupası zaferini bu nedenlerden dolayı olmazsa olmaz görüyor.

TEKKE TEKRARLAMAK İSTİYOR

Teknik direktör Fatih Tekke, futbolculuk kariyerinde 2003 ve 2004 yıllarında Türkiye Kupası'nı kazanan kadronun kaptanı olarak tarihe geçmişti. Aynı başarıyı teknik direktör olarak tekrarlamak istiyor. Kupada 2020'de şampiyon olan Trabzonspor, son iki sezonda da finale yükselmişti.