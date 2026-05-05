Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor

Nwaiwu büyülüyor

Fatih Tekke’nin, “O olmasaydı bitmiştik” dediği Nwaiwu, performansıyla parmak ısırtıyor. Nijeryalı stoper birçok kulübü peşine takmış durumda

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 06:50
Nwaiwu büyülüyor

Göztepe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da maçın en dikkat çeken ismi Chibuike Nwaiwu oldu. Nijeryalı stoper; Savic ve Batagov'un yokluğunda savunmanın yükünü omuzladı. Karadeniz devinde karşılaşmanın oyuncusu seçilen 22 yaşındaki savunmacı, hem hava toplarında hem de ikili mücadelelerde üstünlüğünü net şekilde ortaya koydu. 61 kez topla buluşan 1.93 boyundaki futbolcu, 36/43 pas isabetiyle oyunun kurulmasına da katkı sağladı. Takımın en etkili ismi olmayı bildi.

İSTATISTİKLERDE ZİRVEDE

Defansif anlamda da farkını gösterdi: 3 top kapma ile takımın en iyisi, 15/19 ikili mücadele kazanma ile zirvede, 10/13 hava topu kazanma ile yine ilk sırada, 2 şut engelleme ve 5 uzaklaştırma ile kritik müdahaleler, 2 pas arası ve 3 sahipsiz top kazanma ile oyunu kesen isim oldu. Uzun paslarda da etkili olan Nwaiwu (2/3 isabet), baskı anlarında topu doğru kullandı.

AVRUPA'DAN İZLENİYOR

Fatih Tekke'nin maçtan sonra, "O olmasaydı bitmiştik" dediği Nwaiwu'nun kısa sürede sergilediği bu performans Avrupa'da da birçok kulübün dikkatini çekti. Henüz 22 yaşında olan Nijeryalı stoper için Almanya, Fransa ve İngiltere'den birçok kulüp scout gönderiyor. Fulham'ın ilgisi ise daha fazla.

