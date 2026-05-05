Bu sezonki en kötü seri

Süper Lig'in 32. haftası sonunda 66 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, sezonun en çok puan kaybettiği dönemini yaşıyor. Fatih Tekke yönetiminde bu sezon oynadığı 32 lig maçında 19 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Karadeniz devi, son 4 karşılaşmasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle bu sezon ilk kez art arda 4 maç kazanamadı. Ligde 74 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'ın 8, 70 puanla ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, son 4 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaştı.

GALATASARAY'DAN SONRA KAYIP

Fırtına, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında lider G.Saray'ı 2-1 yendiği derbinin ardından galibiyet elde edemedi. Ligde 28. hafta sonunda 67 puanla Cimbom ile arasındaki puan farkını 4'e düşüren, ikinci F.Bahçe ile aynı puana sahip olarak şampiyonluk yarışında ümitlenen Trabzonspor, daha sonra maç kazanamayarak düşüşe geçti. Bordo-mavililer, son 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 9 puan kaybetti.

SERİ EN FAZLA 3 MAÇ OLMUŞTU

Trabzonspor, bu sezon sadece 1 kez 3 maç art arda puan kaybı yaşamıştı. Karadeniz devi, ligin 4. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken 5. hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olup, 6. hafta da evinde Gaziantep FK karşısından 1-1'lik beraberlikle ayrılarak 7 puan kaybetmişti.