Batagov’a ameliyat

İki ay önce Kayseri maçında sakatlanan Batagov bu hafta İngiltere'de diz artroskopisi geçirecek. Trabzonspor, 12 Mart'ta Ukraynalı stoperin sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ve kaval kemiğinde yaygın ödem tespit edildiğini duyurmuştu. Sağlık ekibi ve yurt dışındaki doktorların incelemeleri sonrası kesin dönüş süresi verilmeyen 24 yaşındaki oyuncunun durumu ameliyat sırasındaki müdahaleye göre değişecek. Batagov'un dönüşü 1.5 ay ile 4 ay arasında değişecek.
Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 06:50
