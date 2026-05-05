11 futbolcu gol attı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un tek golü Umut Nayir'den geldi. Bu golle birlikte listeye yeni bir isim daha eklenirken, Bordo-mavililer, geride kalan 32 haftada 11 farklı oyuncusundan gol katkısı aldı. Karadeniz devi, ligde şu ana kadar 59 gol kaydetti. Bu gollerin 58'i doğrudan Trabzonsporlu futbolcular tarafından atılırken, 1 gol ise Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit'in kendi kalesine gönderdiği top olarak kayıtlara geçti. Bu tablo, bordo-mavililerin hücum organizasyonunda üretken bir yapı kurduğunu gösteriyor.

PAUL ONUACHU ZİRVEDE

Takımın en skorer ismi, aynı zamanda gol krallığı yarışında da iddialı konumda bulunan Paul Onuachu oldu. Deneyimli forvet, 22 golle takımın en önemli hücum silahı olarak öne çıktı. Onu 13 golle Augusto ve 10 golle Muçi izledi. Zubkov ve Nwaiwu 3'er gol kaydederken, Oulai ise 2 kez fileleri havalandırdı. Okay, Savic, Ozan, Umut ve ayrılan Sikan da 1'er golle skora katkı sundu.

PUAN ORTALAMASI 2'YE YAKIN

Trabzonspor, son dönemde art arda puan kaybı yaşamış olmasa da teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iki sezonda maç başına 2 puana yakın bir ortalama elde etti. Tekke yönetiminde 43 karşılaşmada bordo-mavililer, 24 galibiyet, 13 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken 1,97 puan ortalaması yaşadı.

İÇERDE VE DIŞARDA KAYIPLAR YAŞADI

Bordo-mavililer, son haftalarda hem deplasmanda hem de iç sahada yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekti. Fırtına, Alanya ile 1-1 berabere kalırken, Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu, iki dış saha maçında 5 puan bıraktı. Evinde oynadığı Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarında da 1-1'lik skorlarla ayrıldı, 4 puan kaybı yaşadı.

EVİNDE DE DIŞARIDA DA AYRI

Ligde 66 puanı olan Trabzonspor, dengeli performansla öne çıktı. Bordo-mavililer, sahasında 16 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 33 puan topladı. Deplasmanda da 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle, yine 33 puana ulaştı.

HÜCUM GÜCÜ ÖNE ÇIKTI

Gol istatistiklerinde ise deplasman performansı dikkat çekti. Karadeniz devi, iç sahada 29 gol atarken deplasmanda 30 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu tablo, bordo-mavililerin hücum etkinliğini dış sahada da sürdürebildiğini gösterdi.

DEPLASMANDA 20 GOL YEDİ

Savunmada ise iç sahada daha sağlam bir görüntü ortaya koyan Trabzonspor, evindeki 16 maçta kalesinde 15 gol gördü. Deplasmanda ise bu sayı 20 olarak kayıtlara geçti. Karadeniz devi, dış sahada daha çok gol yemiş oldu.

MUÇİ'NİN GOL HASRETİ

Sezon genelinde 13 gol ve 8 asistlik katkı sunarak önemli bir performans ortaya koyan Muçi, son haftalarda suskunluğa büründü. Arnavut 10 numara, ligde son golünü 14 Şubat'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde kaydetti. Bu tarihten sonra skor katkısı veremeyen 25 yaşındaki oyuncunun form grafiğindeki düşüş, teknik heyetin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

9 MAÇTA KALESİNİ KAPATTI

Fırtına , hücumdaki üretkenliğinin yanında savunmada ise dengeli bir görüntü sergiledi. Bordo-mavililer, Süper Lig'de oynadığı 32 maçın 9'unda kalesini gole kapatmayı başardı. Ancak 23 karşılaşmada gol yemekten kurtulamayan Karadeniz devi, savunmada zaman zaman yaşadığı kırılganlıklarla dikkat çekti.

SON HAFTALARDA KIRILGANLIK

Trabzonspor, ligde oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu periyotta 4 gol atan bordo-mavililer kalesinde ise 5 gol gördü. Sezonun genelinde istikrarlı bir performans ortaya koyan Fırtına, son haftalarda kırılganlık yaşadı.

ESKİ ZUBKOV MUMLA ARANIYOR

Zubkov ise sezon genelinde 11 asist ve 3 golle takımına önemli katkı sağlasa da son haftalarda etkisiz bir görüntü çiziyor. Son maçta yedek kulübesinde başlayan Ukraynalı sağ kanat ne haftadır ne gol atıyor ne de asist üretiyor. Zubkov'un performansındaki bu düşüş, takımın hücum gücünü doğrudan etkiliyor.