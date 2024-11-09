RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rizespor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bordo- mavili takım, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 5 maçtan 4 beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı. Deplasmanda ilk galibiyetini hedefleyen Fırtına'da, sakatlıkları bulunan Serdar Saatçi, Serkan Asan ve Nwakaeme ile henüz fiziksel olarak hazır olmayan Savic forma giymeyecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Trabzonspor maçı 9 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rizespor: Grbic, Alikulov, Halil, Mocsi, Taha, Papanikolaou, Varesanovic, Ghezzal, H.Ahmetovic, Ali Sowe, Olawoyin.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Batagov, Barisic, Okay, Lundstram, Vişça, Cham, Cihan, Banza.

HEDEF DEPLASMANDA İLK GALİBİYET

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor Süper Lig'in 12'inci haftasında yapacakları maçla 45'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 44 maçta Trabzonspor'un 27, Çaykur Rizespor'un 8 galibiyeti bulunurken 9 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Maç öncesi 12 puanla 11'inci sırada yer alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u deplasmanda mağlup ederek hem 2 hafta üst üste aldığı mağlubiyetleri telafi etmek hem de moral bulmak istiyor. 10 puanla 16'ncı sırada bulunan ev sahibi Çaykur Rizespor ise sahasında galip gelerek alt sıralardan kurtulmak istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabette 44 kez karşı karşıya geldi. 1979 yılında Süper Lig'de başlayan rekabette Trabzonspor'un 27, Çaykur Rizespor'un 8 galibiyeti bulunurken 9 maçta ise eşitlik söz konusu. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor Çaykur Rizespor filelerine 89 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü.

Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun her iki yarısında oynanan karşılaşmalardan da Çaykur Rizespor galibiyetle ayrıldı.

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