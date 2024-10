Şenol Güneş, 1000 maça çıkan ilk teknik direktör olarak tarihe geçmesiyle alakalı, kulüp sitesine özel açıklamalarda bulundu. 72 yaşındaki çalıştırıcı "Allah'a şükrediyorum. Çünkü bugünlere geldik, işimizi düzgün bir şekilde yaptık. Geriye baktığımızda kazanılan, kaybedilen, berabere biten maçlar var. Ancak önemli olan, alnımızın akıyla bu süreci tamamlamak. Acılarımız, iyi günlerimiz, kötü günlerimiz oldu. Kaybettiğiniz maçlardan ders çıkarıyorsunuz, kazanınca mutlu oluyorsunuz. Kazanmanın getirdiği bir mağrurluk var, onu taşımak çok önemli. Yani kazanmak her şey değildir; kazanmak ve kaybetmek iç içedir. Bazen kaybederek ders alırsınız, bazen kazanarak. Her gün bir şeyler öğrendim, her gün yeni bir şey keşfettim" dedi.

HER GÜN MOTIVE OLUYORUM

Güneş, "1000. maçımı oynadım ve mutluyum. İlk maçıma çıktığımda da antrenör olarak aynı heyecanı ve duyguları yaşıyordum, bugün de aynı duygular içindeyim. Her gün benim için yeni bir başlangıç. Her gün bir işe başlarken yeniden motive oluyorum, konsantre oluyorum, hazır oluyorum. Geçmişte öğrendiklerimiz, neler yapabileceğimizi düşünmemiz bize bir yol haritası çiziyor ve böylece bugünlere geldik. Yani sayılardan çok, işe başlarken yeni başlayan biri gibi hissetmeyi önemsiyorum. Tabii ilk başlangıçtaki heyecanım, akıl kontrolüm, sabrım ve cesaretim zamanla farklılaştı. Çünkü yıllar insana olgunluk kazandırıyor; tecrübe önemli. En önemlisi de sabır" diye konuştu.

DAHA SAKİN VE HOŞGÖRÜLÜYÜM

Tecrübelı teknik adam geçmişe oranla daha sakin olduğunu da vurgulayarak, "Geçmişte daha tez canlı, sinirli ve agresifken; son yıllarda daha dengeli, hoşgörülü ve sakin olmaya çalışıyorum. Bu da yılların verdiği tecrübeyle ilgili. Dolayısıyla geriye dönüp baktığımda sadece şunu düşünüyorum: İyisiyle kötüsüyle geçmiş geride kaldı. Boş zamanlarımda belki geriye bakarım, maçlara göz atarım. Ancak şu anda yeni müsabakalara hazırlanıyorum. 1000 maçı geride bıraktık, 1001 ya da 1100 olur mu bilemem. Ama konuşarak zaman harcamak yerine, yeni yapacaklarıma hazırlanıyorum" ifadelerini kullandı.