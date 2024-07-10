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TRABZONSPOR - SZEGED CSANAD MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, yeni sezon hazırlık maçında Szeged Csanad ile karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililerden Hüseyin Türkmen, Gomez ve Meunier, Macar rakibi karşısında forma giyemeyecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Szeged Csanad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 11:47
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TRABZONSPOR - SZEGED CSANAD MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Szeged Csanad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Szeged Csanad ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Trabzonspor - Szeged Csanad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - SZEGED CSANAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Szeged Csanad maçı 10 Temmuz Çarşamba saat 18.00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı henüz belli olmadı. Belli olunca haberimizde yer alacak.

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