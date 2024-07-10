TRABZONSPOR - SZEGED CSANAD MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Szeged Csanad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Szeged Csanad ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Trabzonspor - Szeged Csanad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - SZEGED CSANAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Szeged Csanad maçı 10 Temmuz Çarşamba saat 18.00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı henüz belli olmadı. Belli olunca haberimizde yer alacak.