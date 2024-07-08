GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Barış Alper Yılmaz'ın peşinde! Gelecek hafta...
Galatasaray'da sergilediği futbolunun yanına bir de EURO 2024'teki performansını ekleyen Barış Alper Yılmaz Avrupa'daki gözleri üzerine çevirdi. Milli futbolcu için son olarak İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Cimbom'da yapılacak takviyeler merak edilirken, yıldız isimlere sürpriz teklifler de gelmeye devam ediyor.
Bu doğrultuda İspanyol basını, flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar...
ARSENAL'DEN BARIŞ ALPER BOMBASI!
İspanyol basınından Fichajes'te yer alan aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın derlediği habere göre; A Milli Takım'la çeyrek finale yükselen Barış Alper Yılmaz'ın, Arsenal'in transfer listesine girdiği iddia edildi.
24 yaşındaki futbolcunun EURO 2024'teki performansından sonra birçok takımın ilgisini çektiği kaydedildi.
G.Saray'ın cazip bir teklif gelmediği sürece oyuncuyu bırakmak istemediği vurgulandı.
Genç sağ kanat bu sezon 55 maçta 7 gol - 12 asist yaptı ve 3 bin 490 dakika sahada kaldı.
BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?
Barış Alper Yılmaz, 23 Mayıs 2000'de Rize'de dünyaya geldi. Futbola Rize Özel İdare Spor'da başladı.
2017 yazında Ankara Demirspor'a transfer olan Barış Alper, 2020 yazında ise Ankara Keçiörengücü'ne imzayı attı.
Burada başarılı bir yıl geçiren hücum oyuncusu, 2021 yazında 2.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...
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