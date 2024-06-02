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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Yaremchuk için ilk teklif

Yaz transfer sezonunu hareketli geçirecek olan Trabzonspor, hücum hattına önemli bir takviye yapacak. Belçika basınının haberine göre bordo-mavililer, Onuachu’nun boşluğunu 28 yaşındaki Yaremchuk ile doldurmak istediğini yazdı. Fırtına'nın Club Brugge’a teklif yaptığı belirtildi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Yaremchuk için ilk teklif

Fırtına, şampiyonluk sezonunda olduğu gibi transferleri bu dönem erkenden bitirmek istiyor. Listedeki isimler için görüşmeler tam gaz devam ediyor. Şu anda somutlaşmış iki futbolcu var: Roman Yaremchuk ve Muhammed Cham. İki futbolcu için de menajer Ahmet Bulut'a yetki verildi. Bulut, bonservisi Club Brugge'da bulunan ve Valencia'da kiralık olarak forma giyen Yaremchuk için önce Belçika'ya gitti. 28 yaşındaki golcü için Brugge yönetimi ile masaya oturan deneyimli menajer Trabzonspor'un şartlarını sundu. Görüşmenin çok olumlu olduğu öğrenildi. Belçika medyasından FootNews, Trabzonspor'un Onuachu'nun boşluğunu Yaremchuk için teklif sunduğunu haberleştirdi.

GOLCÜ YAREMCHUK

Bonservisi Club Brugge kulübünde bulunan 28 yaşındaki golcü Roman Yaremchuk, kiralık olarak forma giydiği Valencia'da 27 karşılaşmada oynadı 4 kez fileleri sarstı. 1.91 boyundaki golcü, Ukrayna Milli Takımı'nda ise 48 maçta 14 gol attı.

İKİNCİ DURAK FRANSA

Ahmet Bulut'un ikinci durağı Fransa oldu. 23 yaşındaki 10 numara Muhammed Cham'ın transferi için Clermont kulübü ile görüşen Bulut, bordo-mavili kulübün, şartlarını ve ödeme planını aktardı. Gelen bilgilere göre Trabzonspor, Cham için 4 milyon euro'luk bir bonservis bedeli sundu. Oyuncu gelmek için can atıyor. Clermont, 'tamam' derse Cham imzaya çağrılacak.

SÜPER SOLAK CHAM

Fransa'da Clermont formasını giyen Muhammed Cham Saracevic, geride kalan sezon 35 karşılaşmaya çıktı. 8 gol atıp 4 de asist yapan 23 yaşındaki 10 numara, takımı Clermont'u küme düşmekten kurtaramadı.

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