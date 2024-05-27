Haberler Trabzonspor Ankaragücü veda etti

Ankaragücü veda etti

Trabzonspor iki kez geriye düştüğü maçta Visca ve Enis’in üç golüyle Ankaragücü’nü 4-2 yendi. Başkent temsilcisi bu skorla Süper Lig’den düştü

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ankaragücü veda etti

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü son bölümde bulduğu 3 golle 4-2 yenerek ligi galibiyetle kapatırken, rakibi Ankaragücü de Süper Lig'e veda etti. Başkent ekibinin 25'te penaltıdan Chatzigiovannis'in attığı gole öne geçti. Trabzonspor maçın 63'te Edin Visca ile durumu 1-1 yaptı. Kazanmaya ihtiyacı olan Ankaragücü 78'de Ali Sowe ile 2-1 öne geçti.

88'DEN SONRA YIKILDI

Trabzonspor, 88. ve 90+1. dakikada Enis Destan'ın attığı gollerle 3-2 öne geçmeyi başardı. Enis Destan 90+6. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi. Bordo-mavililer 4-2'lik skorla galibiyete ulaştı. Mutlaka kazanması gereken maçtan mağlup ayrılan Ankaragücü, 40 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler Süper Lig'de İstanbulspor, Pendikspor ve Karagümrük'ün ardından küme düşen dördüncü takım oldu.

HARTEL İÇİN YALANLAMA

Trabzonspor, futbolcu Marcel Hartel'in transferiyle ilgili basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, oyuncuyla ilgili herhangi bir transfer çalışmasının olmadığı belirtildi.

SEYİRCİSİZ CEZASI BİTTİ

Fırtına, ligin 30. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta aldığı 4 maçlık seyircisiz oynama cezası nedeniyle taraftar desteğini bu maçta da arksında bulamadı. Dünkü Ankaragücü mücadelesiyle Trabzonspor'un cezası bitti.

İKİ SEZON SONRA 1. LİG'E DÖNDÜ

Trabzonspor'a son dakikalarda yediği gollerle 4-2 mağlup olan Ankaragücü, 6. kez küme düşme üzüntüsü yaşadı. MKE Ankaragücü, 66 yıllık lig tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla mücadele eden takımdı. Başkent ekibi en son 2020-21 sezonunda Süper Lig'e veda etti.

Şampiyon Cimbom Florya'da taraftarıyla buluştu!
Okan Buruk: Rekorlar kırarak şampiyon olduk!
DİĞER
SÜPER LİG’DE KÜME DÜŞEN TAKIMLAR 2023-2024: Süper Lig küme düşen ve lig atlayan takımlar ile gündemde!
Siyonist İsrail'den alçak hamle! Uluslararası Adalet Divanı 'dur' demişti! Çadırlar bombalandı: Onlarca Filistinli can verdi
G.Saray'dan havalimanında şarkılı kutlama!
G.Saray'da Fransız golcü! Icardi'nin yanına geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay yanıt!
Temsilcilerimiz kupalara hangi turlardan katılacak?
Resmi Gazete'de bugün 27 Mayıs 2024
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bu takımın kod adı: Şampiyon! Bu takımın kod adı: Şampiyon! 07:00
Şampiyon Cimbom Florya'da taraftarıyla buluştu! Şampiyon Cimbom Florya'da taraftarıyla buluştu! 03:27
Şampiyon Cimbom Florya'da taraftarıyla buluştu! Şampiyon Cimbom Florya'da taraftarıyla buluştu! 03:25
Ayhan Akman'dan F.Bahçe'ye gönderme! Ayhan Akman'dan F.Bahçe'ye gönderme! 03:00
G.Saray'dan havalimanında şarkılı kutlama! G.Saray'dan havalimanında şarkılı kutlama! 03:00
Ayhan Akman'dan F.Bahçe'ye gönderme! Ayhan Akman'dan F.Bahçe'ye gönderme! 02:58
Daha Eski
G.Saray'dan havalimanında şarkılı kutlama! G.Saray'dan havalimanında şarkılı kutlama! 02:52
Dursun Özbek: İyiler kazandı! Dursun Özbek: İyiler kazandı! 02:31
Okan Buruk: Rekorlar kırarak şampiyon olduk! Okan Buruk: Rekorlar kırarak şampiyon olduk! 02:31
Okan Buruk: Rekorlar kırarak şampiyon olduk! Okan Buruk: Rekorlar kırarak şampiyon olduk! 02:25
Dursun Özbek: İyiler kazandı! Dursun Özbek: İyiler kazandı! 02:24
F.Bahçe, Samandıra'da alkışlarla karşılandı! F.Bahçe, Samandıra'da alkışlarla karşılandı! 01:39