Ankaragücü veda etti

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü son bölümde bulduğu 3 golle 4-2 yenerek ligi galibiyetle kapatırken, rakibi Ankaragücü de Süper Lig'e veda etti. Başkent ekibinin 25'te penaltıdan Chatzigiovannis'in attığı gole öne geçti. Trabzonspor maçın 63'te Edin Visca ile durumu 1-1 yaptı. Kazanmaya ihtiyacı olan Ankaragücü 78'de Ali Sowe ile 2-1 öne geçti.

88'DEN SONRA YIKILDI

Trabzonspor, 88. ve 90+1. dakikada Enis Destan'ın attığı gollerle 3-2 öne geçmeyi başardı. Enis Destan 90+6. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi. Bordo-mavililer 4-2'lik skorla galibiyete ulaştı. Mutlaka kazanması gereken maçtan mağlup ayrılan Ankaragücü, 40 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler Süper Lig'de İstanbulspor, Pendikspor ve Karagümrük'ün ardından küme düşen dördüncü takım oldu.

HARTEL İÇİN YALANLAMA

Trabzonspor, futbolcu Marcel Hartel'in transferiyle ilgili basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, oyuncuyla ilgili herhangi bir transfer çalışmasının olmadığı belirtildi.

SEYİRCİSİZ CEZASI BİTTİ

Fırtına, ligin 30. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta aldığı 4 maçlık seyircisiz oynama cezası nedeniyle taraftar desteğini bu maçta da arksında bulamadı. Dünkü Ankaragücü mücadelesiyle Trabzonspor'un cezası bitti.

İKİ SEZON SONRA 1. LİG'E DÖNDÜ

Trabzonspor'a son dakikalarda yediği gollerle 4-2 mağlup olan Ankaragücü, 6. kez küme düşme üzüntüsü yaşadı. MKE Ankaragücü, 66 yıllık lig tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla mücadele eden takımdı. Başkent ekibi en son 2020-21 sezonunda Süper Lig'e veda etti.