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Ömür parlıyor
Bordo mavililerin yetiştirdiği Abdülkadir Ömür, İngiltere'nin Championship liginde fırtına gibi esiyor. 24 yaşındaki yıldız, Hull City'de gösterdiği üstün performans ile üst üste ikinci kez ayın oyuncusu ödülünü kazandı. Bu başarısıyla İngiltere'de gündeme oturan Ömür, Trabzonspor'da yaşadığı zor günleri geride bıraktı. Hull City, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla genç oyuncunun bu önemli başarısını kutladı.
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