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Gençlik adımı: Gerstenstein

Scout ekibi, Polonya 1. Lig ekibi Slask Wroclaw'ın 19 yaşındaki Polonyalı sağ beki Lukasz Gerstenstein'i takibe aldı. Bu sezon Stal Mielec'te kiralık olarak forma giyen Gerstenstein, 22 maçta görev aldı ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek genç yeteneğin transfer durumunu Trabzonspor'un yakından takip ettiği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Gençlik adımı: Gerstenstein
Scout ekibi, Polonya 1. Lig ekibi Slask Wroclaw'ın 19 yaşındaki Polonyalı sağ beki Lukasz Gerstenstein'i takibe aldı. Bu sezon Stal Mielec'te kiralık olarak forma giyen Gerstenstein, 22 maçta görev aldı ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek genç yeteneğin transfer durumunu Trabzonspor'un yakından takip ettiği belirtildi.
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