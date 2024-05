Trabzonsporlu yıldıza büyük övgü! "Tam bir gol sihirbazı"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Fotomaç Gazetesi yazarları, karşılaşmayı dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.

İşte o yazılar... REHA KAPSAL: BÜYÜK USTA EDIN VISCA

Trabzonspor'un dünkü rakibi İstanbulspor zaten haftalar öncesinden küme düşmüştü. Maçın hikayesi de tam da beklendiği oldu. İstanbulspor, Trabzonspor'u hiçbir şekilde zorlayamadı. Zaten gücü itibariyle de zorlayamazdı. Bordo mavililer maça çok iyi başladılar. İlk 7 dakikada Onuachu'nun iki golüyle 2-0'ı bularak maçı da orada bir yerde bitirmiş oldular. Onuachu'nun gol atması, Trabzonspor'un kazanması olumlu. Ama kiralık olan Nijeryalı forvetin bonservisi alınacaksa bu gollerden sonra fiyatı yükselebilir. Bu duruma sevinilmeli mi üzünülmeli mi bunu da anlamış değilim. Southampton da dikkatli bir şekilde bu golleri izliyordur.

Cezalı Berat'ın yerine oynayan Umut Güneş'in orta saha ile hücum hattının bağlantısını iyi yapması, Vişça'nın pasları ve Onuachu'nun golleriyle Trabzonspor çok rahat kazandı. İki net penaltısı da verilmedi. Bizim hakemlerimiz hâlâ skora göre maç yönetmeye devam ediyorlar. Büyük usta Edin Vişça'ya özel bir parantez açmazsak haksızlık etmiş oluruz. Boşnak yıldız, Benjamin Button'a benziyor. Yaşın yalnız bir sayıdan ibaret olduğunu gösterdiği gibi her geçen gün geçmişteki başarılı performansını tekrarlıyor. Büyük bir profesyonel, örnek alınacak bir futbolcu. Her geçen yıl kendini geliştiriyor ve bordo mavililere önemli katkılar sunuyor. Haftalar önce asist krallığında Alex de Souza'yı sollayan Vişça, bu sezon da 10. gol pasını verdi.

ZEKİ UZUNDURUKAN: FUTBOL RESSAMLARI

Süper Lig'in sonu yaklaşırken gaza basan bir Trabzonspor izlemeye başladık. İstanbulspor karşısında çok rahat kazandılar. Paul Onuachu, 67 saniyede 2 gol atarak, ekran başında maçı izleyen tüm Trabzonsporlulara "Ah Afrika Uluslar Kupası olmasaydı, ah sonrasında kolun kırılmasaydı da leblebi gibi gollerini sıralasaydın be Onuachu!' demekten kendilerini alamadılar.

Gerçekten de öyle. Bu 2.01 boyundaki dev adam, tam bir gol sihirbazı. Yerden-havadan topu gördü mü kaleye yapıştırıyor! Sezon boyu istikrarlı bir şekilde forma giyebilseydi belki de zirve yarışının içinde olan bir Trabzonspor izlerdik. Onuachu-Vişça uyumu da Trabzonspor'u Fırtına'ya dönüştürüyor! Onuachu Süper Lig'de 14. golünü atarken; Vişça da 10. asistini yaptı. Bu asislerden 7'sini Onuachu'ya yaptı Boşnak sağ kanat.

Trabzonspor, İstanbulspor karşısında 7. dakikada farkı yakaladıktan sonra sayısız gol pozisyonuna girdi. Bordo-mavililer, ikinci yarıya da golle başladılar. Maçın yıldızlarından Vişça'nın harika asistini müthiş bir vuruşla ağlara gönderdi Meunier. Maçta yıldızlaşan Onuachu ve Vişça, Akyazı'yı giydikleri formanın rengine boyadı adeta… Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Trabzonspor, Süper Lig'de de hedeflediği gibi üçüncü sıradaki yerini korudu.