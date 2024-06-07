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İsveç - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. İsveç ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsveç - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 10:00
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İsveç - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

İsveç - Sırbistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. İsveç ile Sırbistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsveç - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVEÇ - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsveç - Sırbistan maçı 8 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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