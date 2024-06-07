Haberler Haberler YKS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR? | 2024 YKS kaç soru, kaç dakika sürecek?

YKS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR? | 2024 YKS kaç soru, kaç dakika sürecek?

ÖSYM'nin milyonlarca aday için düzenlediği üniversiteye giriş sınavı olan YKS, bu yıl da 3 ayrı oturumda gerçekleştirilecek. 8 Haziran Cumartesi günü ilk oturum olan TYT, ardından 9 Haziran Pazar günü AYT ve YDT sınavları yapılacak. 3 milyondan fazla addayın birbiriyle yarışacağı sınavla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki YKS saat kaçta başlıyor, bitiyor? 2024 YKS kaç soru, kaç dakika sürecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 09:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YKS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR? | 2024 YKS kaç soru, kaç dakika sürecek?

YKS sınavı için geri sayım sürerken 3 milyondan fazla adayın katılacağı üniversite sınavı hakkında son araştırmalar yapılıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Yeterlilik Testi (YDT) oturumlarından en az bir tanesine katılacak adaylar, 8 Haziran Cumartesi günü milyonlarca rakibini elemek için sıralara oturacak. Peki YKS saat kaçta başlıyor, bitiyor? 2024 YKS kaç soru, kaç dakika sürecek?

2024 YKS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Üç farklı oturum halinde yapılacak YKS sınavında giriş ve bitiş saatleri oturumlara göre farklılık gösteriyor. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başlayıp 13.00'te biterken 2. oturum olan AYT ise yine 10.15'te başlayıp 13.15'te bitecek. YKS'nin son oturumu olan YDT ise 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek.

2024 YKS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

TYT (8 Haziran Cumartesi)

Başlama saati: 10.15

Sınav süresi: 165 dakika

Bitiş saati: 13.00

Salona son giriş saati: 10.00

AYT (9 Haziran Pazar)

Başlama saati: 10.15

Sınav süresi: 180 dakika

Bitiş saati: 13.15

Salona son giriş saati: 10.00

YDT (9 Haziran Pazar)

Başlama saati: 15.45

Sınav süresi: 120 dakika

Bitiş saati: 17.45

Salona son giriş saati: 15.30

Yıldırım'dan Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor"
F.Bahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: “Mecbur kaldılar”
1 milyar dolarlık vurgunun ardından coin kraliçesi çıktı! Ünlü isimler kullanılarak güven sağladı
Tete yönetimin elini kolunu bağladı!
Masuaku’ya talipler çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YKS 2024 KAÇ KİŞİ KATILACAK? | TYT, AYT, YDT bu yıl kaç kişi katılıyor?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 7 HAZİRAN rakamları
Deprem mi oldu son dakika 7 Haziran
BİM AKTÜEL KATALOG 7 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
İstanbul namaz vakitleri (7 Haziran Cuma)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Danimarka - Norveç maçı ne zaman? Danimarka - Norveç maçı ne zaman? 09:40
Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman? Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman? 09:36
Macaristan - İsrail maçı ne zaman? Macaristan - İsrail maçı ne zaman? 09:33
İsveç - Sırbistan maçı ne zaman? İsveç - Sırbistan maçı ne zaman? 09:28
İsviçre - Avusturya maçı ne zaman? İsviçre - Avusturya maçı ne zaman? 09:18
Slovenya - Bulgaristan maçı ne zaman? Slovenya - Bulgaristan maçı ne zaman? 09:11
Daha Eski
Tete yönetimin elini kolunu bağladı! Tete yönetimin elini kolunu bağladı! 09:10
Peru - Paraguay maçı ne zaman? Peru - Paraguay maçı ne zaman? 09:03
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Haziran bugün kimin maçı var? 08:13
Martial Galatasaray yolunda! Martial Galatasaray yolunda! 00:28
Fener’e ‘Uçan Koreli' Mourinho aradı Fener’e ‘Uçan Koreli' Mourinho aradı 00:27
Barış Alper Yılmaz'a bir talip daha Barış Alper Yılmaz'a bir talip daha 00:18