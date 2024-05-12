"En önde gelen şehir takımıyız"

Trabzonspor'un 56'ncı Olağan Genel Kurulu, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde gerçekleştirildi. Divan Kurulu'nun faaliyet raporunun okunmasının ardından kürsüye çıkan Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor'un sürdürdüğü lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası hedefini başaracağına inandığını belirterek teknik kadro ve futbolculara güvendiğini ifade etti. Ören, "Biz Trabzonspor olarak Avrupa'nın en önde gelen şe-hir takımlarından biriyiz. Türkiye'nin dünya ile yarışan yüzüyüz. Tıpkı şampiyonluk kutlamalarında olduğu gibi Türkiye'ye örnek olmalıyız. Sporun ruhu birleştiricidir, kardeşliktir" dedi.

FELSEFEMİZDE İNTİKAM YOKTUR

Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan olaylara üzüldüklerini belirten Başkan Ören, "Trabzonspor felsefesinde intikam duygusu yoktur. Hepimiz Türk futboluna hizmet ediyoruz. Bunun için sahada oynanan oyuna odaklanarak saha dışına çıkmamalıyız. Öncelikle bu takımla özdeşleşen taraftarımızın da artık Trabzonspor'a zarar getirecek olayların içinde olmamasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

KULÜBÜN BORCU 4.4 MİLYAR TL

Denetim Kurulu Başkanı İsmail Keskin, aktif üye toplamının 11 bin 422, Divan üye sayısının da 2 bin 221 kişi olduğunu açıkladı. Trabzonspor'un borcu için Keskin, "Kısa vadeli borç 3 milyar 344 milyon, uzun vadeli ise 1 milyar 610 milyon, brüt borç toplamı 4 milyar 955 milyon TL'dir. Kısa vadeli mevcutlarımız olan 469 milyon TL'yi düştüğümüzde borcumuz 4 milyar 486 milyon TL'dir" ifadesini kullandı.