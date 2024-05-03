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İdeal 11'e dönüyor

Samsun’a konuk olacak Fırtına’da kadroda iki değişiklik var. Trezeguet ve Eren ilk 11’deki yerlerini alacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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İdeal 11'e dönüyor

Süper Lig'de son iki maçını kazanan ve Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ise Karagümrük karşısında avantaj elde ederek moral bulan Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçına odaklanmış durumda. Bordomavililerde Samsunspor maçı öncesi Hüseyin Türkmen dışında sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken takımdaki rekabet üst seviyeye çıktı. Bu durumda Avcı, Karadeniz derbisinde son iki maçın 11'ine göre farklı bir kadro sahaya sürebilir. Tecrübeli hocanın cezası biten Eren Elmalı ile Gaziantep FK maçında ikinci yarıda oyuna girip maçı çeviren isimlerden olan Trezeguet'i ilk 11'de maça başlatmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca tecrübeli teknik adamın orta sahaya enerji katan Umut Güneş'e de yer açmaya çalıştığı ifade edildi.

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