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Hedefimiz kupa

Tüm zorluklara karşın ligde 3. sıradayız. Böyle bir sezonda tek amacımız Trabzonspor camiasına kupa kazandırabilmek. Transfer için çalışıyoruz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Hedefimiz kupa

Başkan Ertuğrul Doğan, böyle bir sezonda tek amaçlarının Trabzonspor'a kupa kazandırmak olduğunu söyledi. Doğan, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbette, ekonomik anlamda kulübün yaşadığı çok kötü günlerin geride kaldığını, önlerine daha umutla baktıklarını belirtti. Yönetime talip olurken zorlukları da çok iyi bildiğini anlatan başkan, "Artık sezon sonuna yaklaşıyoruz. Trabzonspor için başarı her zaman şampiyonluk. Bunun dışında bir şey benim gözümde de camianın gözünde de yok. Tüm yaşadığımız zorluklara karşın ligde 3. sıradayız. Böyle bir sezonda tek amacımız Trabzonspor camiasına kupa kazandırabilmek" dedi.

TRANSFERLER KAMPA YETİŞECEK

Doğan, yeni sezonun planlamasını çok dikkatli bir şekilde yaptıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: "Önümüzdeki günlerde transferin büyük kısmını bitirmeyi planlıyoruz. Sezona, kampa teknik ekibin tamamının onay verdiği hazır bir kadroyla başlamayı planlıyoruz. Dolayısıyla işin o tarafını hocamız ve ekibiyle hızlı bir şekilde ilerliyoruz. İşin zor kısmını gördük. Bundan sonra çok daha farklı müjdeleri camiamıza verebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beklentilerimiz ve çalışmalarımızın tamamı bu yönde. Önümüzde üçüncülük yarışı ve kupa mesaisi var. Bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz."

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