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Trabzonspor'a Trezeguet'den kötü haber! İşte kamp kadrosu

Trabzonspor'da Trezeguet şoku yaşanıyor. Bordo-mavililerin Mısırlı yıldızı, sakatlığı nedeniyle Kayserispor ile oynanacak Süper Lig maçında forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlığını atlatan Paul Onuachu, kadroya dahil edildi. İşte Fırtına'nın kamp kadrosu...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 16:01 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 16:15
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Trabzonspor'a Trezeguet'den kötü haber! İşte kamp kadrosu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavililerin kamp kadrosu açıklandı.

Karadeniz Fırtınası'nda Sivasspor maçında sakatlık yaşayan Trezeguet, kadroda yer almadı. Mısırlı yıldız, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

ONUACHU KADROYA ALINDI!

Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Paul Onuachu, iyileşmesiyle birlikte kadroya dahil edildi. Yıldız golcü görev verilmesi halinde mücadelede süre alabilecek.

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