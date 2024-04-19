Trabzonspor'a Trezeguet'den kötü haber! İşte kamp kadrosu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavililerin kamp kadrosu açıklandı.
Karadeniz Fırtınası'nda Sivasspor maçında sakatlık yaşayan Trezeguet, kadroda yer almadı. Mısırlı yıldız, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.
ONUACHU KADROYA ALINDI!
Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Paul Onuachu, iyileşmesiyle birlikte kadroya dahil edildi. Yıldız golcü görev verilmesi halinde mücadelede süre alabilecek.
📝 Mondihome Kayserispor maçı kamp kadromuz pic.twitter.com/61y5MaYzyz
— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 19, 2024