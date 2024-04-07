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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da flaş Uğurcan Çakır gelişmesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un uzun yıllardır kalesini koruyan Uğurcan Çakır ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız kaleci ile sezon sonu yollar ayrılabilir. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 13:44
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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da flaş Uğurcan Çakır gelişmesi!

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın durumu merak konusu. 2024-25 sezonu öncesi savunma, orta saha ve forvet transferi için çalışmalara başlayan Trabzonspor'da kaleci transferi de gündeme gelebilir.

Milliyet'in haberine göre Uğurcan Çakır'ın ayrılığı halinde kaleci transferi de gündeme alınacak. Dün 28 yaşına giren ve her fırsatta Avrupa hedefinden bahseden Uğurcan Çakır da yeni bir maceraya yelken açmaya hazır. Trabzonspor cazip bir teklif gelmesi durumunda Uğurcan Çakır'ın Avrupa'ya transferine engel olmayacak.

Başkan Ertuğrul Doğan da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada milli kaleciyi Türkiye'den bir takıma vermeyeceklerini, deneyimli eldivenin Avrupa'da önemli bir kulübe gitmesini istediklerini aktarmıştı. Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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